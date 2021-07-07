Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu mu? Survivor All Star 2022 başvuruları devam ediyor mu, nereden yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in fenomen yarışması her sezonuyla izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Survivor All Star 2022 kadrosu ile ilgili araştırmalar şimdiden başladı, Panoroma programında Acun Ilıcalı'nın verdiği isimler oldukça dikkat çekti.
SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU BELLİ OLDU MU?
Survivor 2021 yarışması yakın zamanda final yapınca izleyicilerin gözü kulağı yeni sezon ile ilgili gelecek bilgilere çevrildi.
Acun Ilıcalı, Survivor Panaroma'da 2022 Survivor All Star'da olması muhtemel isimleri açıklarken şu an için ihtimal olan kişiler arasında; Anıl Berk, Sercan, Berkan, Ogeday, Evrim, Elif, Seda, Sude yer aldığını belirtti. Öte yandan Mert'in de kadroda olmasını oylamaya sundu.
BAŞVURULAR NEREDEN NASIL YAPILIR?
Survivor yarışmasına başvuru yapmak için http://www.tv8basvuru.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Buradan formu doldurarak yarışma başvurusu yapabilirsiniz.Sitede yer alan uyarıya göre Covid-19 sebebi ile sadece videolu başvurular değerlendirmeye alınacaktır.