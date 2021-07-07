Survivor İsmail Balaban şaibeli şampiyon mu Masterchef'in parmağı var! Her şey bir oyunun parçası çıktı meğer İsmail... Survivor 2021'in şampiyonu şampiyon güreşçi İsmail Balaban olmuştu. 6 aylık zorlu mücadelenin ardından şampiyonluk ipini göğüslüyen İsmail Balaban hakkında çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Bunlardan biri de şampiyonluluğun torpilli olduğu yönünde. Final gecesi Elmalı Belediyesi'nin, Elmalı'da yaşayan vatandaşlardan oy toplamak için SMS atıldığı iddiasının ardından bu kez daha çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.