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    • Magazin
    • 07.07.2021 09:53
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    • 07.07.2021 09:53
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    Survivor İsmail Balaban şaibeli şampiyon mu Masterchef'in parmağı var! Her şey bir oyunun parçası çıktı meğer İsmail...

    TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2021, 25 Haziran'daki final bölümüyle şampiyonunu buldu. 6 aylık serüvenin ardından İsmail Balaban ve Yiğit Alp Poyraz'ın oturduğu final koltuğundan zaferle ayrılan taraf, İsmail Balaban oldu. Sezon boyunca performansıyla göz dolduran 33 yaşındaki yarışmacının mutluluğu yüzünden okunuyordu ancak ortay öyle gerçekler çıktı ki İsmail Balaban'ın Survivor şampiyonluluğunun şaibeli olup olmadığı sorgulanmaya başladı. Final günü İsmail Balaban'ın memleketi olan Elmalı'nın belediyesinin vatandaşa oy toplamak için SMS mesajı attığının iddia edilmesinin ardından bu görüntüler çok konuşulacak.

    Survivor İsmail Balaban şaibeli şampiyon mu Masterchef'in parmağı var!

    Survivor İsmail Balaban şaibeli şampiyon mu Masterchef'in parmağı var! Her şey bir oyunun parçası çıktı meğer İsmail... Survivor 2021'in şampiyonu şampiyon güreşçi İsmail Balaban olmuştu. 6 aylık zorlu mücadelenin ardından şampiyonluk ipini göğüslüyen İsmail Balaban hakkında çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Bunlardan biri de şampiyonluluğun torpilli olduğu yönünde. Final gecesi Elmalı Belediyesi'nin, Elmalı'da yaşayan vatandaşlardan oy toplamak için SMS atıldığı iddiasının ardından bu kez daha çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

    TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması ekranlara yeniden gelmeye başladı.

    Sevilerek takip edilen yarışma; Survivor bitimiyle birlikte ekranlara gelmeye başlamıştı.

        Survivor şampiyonu olan İsmail'in ise elinden kupası alınabilir! Büyük torpil ortaya çıkınca seyirciler çıldırdı! İşin içinde ise Masterchef yarışması bile var!

        Masterchef yarışmasının 2019 döneminde Masterchef yarışmacıları Edirne'ye götürülmüş ve yemek yapmaları istenmişti.

        Masterchef'in ikinci sezonu olan başarılı yarışmaya konuk olarak katılan İsmail Balaban ve Turan Balaban, dikkatleri üzerine çekmişti. Masterchef yarışmasına konuk olarak katılan İsmail'in şampiyonluk hikayesinin ise kurmaca olabileceği akıllara gelince milyonlar şok içerisinde kaldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

            Survivor yarışmasının bu sezonunda yarışmaya katılmış olan Survivor İsmail, kupayı kaldırana kadar büyük bir emek vermişti. İsmail'in adını şampiyon olarak duyuran Acun Ilıcalı, İsmail sevenlerini havaya uçurmuştu.

            İsmail Balaban'ın ise Masterchef'te bulunduğu anlara ait videonun ortaya çıkması milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte Survivor İsmail'in Masterchef'teki o görüntüleri…

            Sevilen yarışmacı İsmail Balaban'ın 2019 yılında çekilmiş olduğu Masterchef yarışmasında bulunması ve konuk olarak davet olduğunu açıklaması izleyicilerde şok etkisi yarattı ve "Acun Ilıcalı her şeyi planlamış" yorumlarında bulundular. Birçok kişi ise bu sebepten dolayı İsmail Balaban'ın kupasının elinden alınması gerektiğine değindi.

                Survivor İsmail'in ikizi Turan Balaban'la Acun Ilıcalı tarafından ekranlara getirilen yarışmada bulunmaları kafalarda birçok soru işareti bıraktı fakat Acun Ilıcalı, Masterchef jürileri ve İsmail Balaban ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Masterchef yarışmacılarının yaptıkları yemekleri tadan İsmail Balaban milyonları şok içerisinde bıraktı.

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