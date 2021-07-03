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    • Magazin
    • 03.07.2021 10:57
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    • 03.07.2021 10:58
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    Acun Ilıcalı hepsini kovsa yeridir fantezi açıklaması yaptı zapt edilemiyorlar! Önce Nagihan Karadere şimdi de Evrim Keklik

    Bir dönem 'Survivor'da yarışan isimler arasında yer alan Evrim Keklik, Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' adlı programa katıldı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ve renkli kişiliğiyle bilinen Evrim Keklik programda öyle şeyler söyledi ki akıl alır gibi değil. Nagihan Karadere'nin program yaptığı açıklamaların ardından Evrim Keklik de fantezisini açıkladı. Survivor Türkiye 2020 yarışmacısı Evrim Keklik, Nagehan Karadere’nin ardından açıkladığı o fantezisi ile milyonlarının ağzını açık bıraktı.

    Acun Ilıcalı hepsini kovsa yeridir fantezi açıklaması yaptı

    Acun Ilıcalı hepsini kovsa yeridir fantezi açıklaması yaptı zapt edilemiyorlar! Önce Nagihan Karadere şimdi de Evrim Keklik... Survivor yarışmacılarının yeni furyası fantezilerini milyonlara açıklamak oldu. Bu defa olayın içerisindeki isim Survivor Evrim. Survivor 2020'nin flaş isimlerinden biri olan Evrim Keklik o dönem girdiği polemiklerle biliniyordu. Survivor yarışmacılarının Konuşanlar'a çıktığı programa katılanlardan biri de Evrim Keklik'ti. Bakın neler anlattı neler.

    Renkli kişiliği ve eğlenceli tavırları ile Survivor Türkiye tarihini adını yazdırmayı başaran Evrim Keklik, yaptığı son açıklama ile milyonların ilgisini üzerine çekti.

    Fantezisi ile ilgili konuşan güzel oyuncu, Survivor yarışmacılarından Nagehan Karadere'nin başlattığı furyaya katılan ikinci isim oldu. Nagehan'ın ardından yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Evrim Keklik, sosyal medya kullanıcılarının da odağı haline geldi.

        Geçtiğimiz hafta Exxen TV'de yayımlanan Konuşanlar programına katılan Survivor All Star sezonunun ikincisi Nagehan Karadere, sosyal medya kullanıcıları tarafından "skandal" olarak nitelendirilen açıklamalarda bulunmuştu.

        Programın sunucusu Hasan Can Kaya'nın "en büyük fantezin ne Nagehan?" sorusuna yatak odası sırlarını ifşa ederek cevap veren Karadere, sosyal medyanın bir numaralı hedefi haline geldi. Nagehan'ın başlattığı furyaya yeni katılan isim Survivor Türkiye'nin sempatik yarışmacılarından Evrim Keklik oldu.

        Milyonların ağzını açık bırakan açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken Evrim, bu kez sosyal medyanın yeni hedefi oldu! Peki, Evrim Keklik'in o çok konuşulan fantezisi ne?

            Sporculuk geçmişine sahip olan Evrim Keklik, Survivor Türkiye'de atletik vücudu ve performansı ile göz doldurmuştu. Kariyerine Fenerbahçe'de voleybol oynayarak başlayan güzel sporcu, Galatasaray ve Ereğli Belediyespor kadın voleybol takımlarında boy gösterdi.

            2020'de TV8'de yayınlanan Survivor 2020'de yarışmacı olarak yer alan Evrim Keklik, yarışmanın ardından antrenörlüğe başladı. Her konuşması ve paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Evrim Keklik'ten bu kez büyük bir itiraf geldi!

            Youtube fenomeni Hasan Can Kaya'nın Exxen TV'ye geçen Konuşanlar isimli programının son konuğu Survivor yarışmacısı Evrim Keklik oldu. Zıpır komedyen Hasan Can Kaya, her konuğuna sorduğu soruyu Evrim Keklik'e de sordu. Soruya büyük bir içtenlikle cevap veren Evrim Keklik, o büyük fantezisini milyonlar önünde açıkladı.

                Hasan Can Kaya'nın "en büyük fantezin ne Evrim?" sorusuna yanıt veren Keklik, ilginç bir cevap verdi. Yaptığı açıklamada hayranlarına bir de müjde veren Evrim Keklik, "Sevgilim yok hiç düşünmedim de fantezi. Survivor All Star'a gideceğim orada sevgiliyi mi düşüneceğim" dedi. Bunun üzerine gözler Survivor All Star'ın yeniden yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmek için Acun Medya'ya çevrildi.
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                Haberler Magazin Acun Ilıcalı hepsini kovsa yeridir fantezi açıklaması yaptı zapt edilemiyorlar! Önce Nagihan Karadere şimdi de Evrim Keklik