Acun Ilıcalı hepsini kovsa yeridir fantezi açıklaması yaptı zapt edilemiyorlar! Önce Nagihan Karadere şimdi de Evrim Keklik... Survivor yarışmacılarının yeni furyası fantezilerini milyonlara açıklamak oldu. Bu defa olayın içerisindeki isim Survivor Evrim. Survivor 2020'nin flaş isimlerinden biri olan Evrim Keklik o dönem girdiği polemiklerle biliniyordu. Survivor yarışmacılarının Konuşanlar'a çıktığı programa katılanlardan biri de Evrim Keklik'ti. Bakın neler anlattı neler.