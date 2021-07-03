Acun Ilıcalı hepsini kovsa yeridir fantezi açıklaması yaptı zapt edilemiyorlar! Önce Nagihan Karadere şimdi de Evrim Keklik... Survivor yarışmacılarının yeni furyası fantezilerini milyonlara açıklamak oldu. Bu defa olayın içerisindeki isim Survivor Evrim. Survivor 2020'nin flaş isimlerinden biri olan Evrim Keklik o dönem girdiği polemiklerle biliniyordu. Survivor yarışmacılarının Konuşanlar'a çıktığı programa katılanlardan biri de Evrim Keklik'ti. Bakın neler anlattı neler.
Renkli kişiliği ve eğlenceli tavırları ile Survivor Türkiye tarihini adını yazdırmayı başaran Evrim Keklik, yaptığı son açıklama ile milyonların ilgisini üzerine çekti.
Fantezisi ile ilgili konuşan güzel oyuncu, Survivor yarışmacılarından Nagehan Karadere'nin başlattığı furyaya katılan ikinci isim oldu. Nagehan'ın ardından yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Evrim Keklik, sosyal medya kullanıcılarının da odağı haline geldi.