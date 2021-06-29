Acun Ilıcalı kelle alsa yeri utanmadan cinsel ilişki itirafı yaptı zapt edilemedi! 'Erkekliğim bitmiş' diye başladı sonrası fena... Survivor Türkiye programı, geçtiğimiz Cuma 2021 sezonunu tamamladı ve TV 8 ekranlarında yerini MasterChef Türkiye programına devretti. Her yıl merakla izlenen Survivor Türkiye programına katılan yarışmacılar, bir şekilde isimlerinden söz ettirmeyi başarıyor ve birçoğu yarı final aşamasına gelememiş olsa bile yarışmaya bir iz bırakıp ayrılıyor. 35 yaşındaki engelli ve kısa mesafe koşucusu Nagihan Karadere de bu isimlerden biri.
Daha önce Survivor yarışmasına ilk kez katıldığında, o dönemki eşi Uğur Gökçe'nin aldatma olayı ile gündeme gelen ve Ece Arven isminde bir de kızı bulunan Nagihan Karadere, bu yaşananların ardından bir kez daha yarışmaya katılmıştı. Kavgacı, hırslı, hazırcevap tarzıyla tanınan Nagihan Karadere Survivor yarışmasından sonra bir de estetik operasyonları ile birçok kez gündeme gelmişti.
Yarışmadan ayrıldıktan sonra dudak, göğüs ve burun ameliyatları geçiren Nagihan Karadere, geçtiğimiz günlerde Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına izleyici olarak katıldı. Karadere söz konusu programda cinsel hayatıyla ilgili şok eden sırlar paylaştı. Karadere'nin programda dile getirdikleri herkesi şaşkına çevirdi.