Acun Ilıcalı kelle alsa yeri utanmadan cinsel ilişki itirafı yaptı zapt edilemedi! 'Erkekliğim bitmiş' diye başladı sonrası fena...

Daha önce Survivor yarışmasına ilk kez katıldığında, o dönemki eşi Uğur Gökçe'nin aldatma olayı ile gündeme gelen ve Ece Arven isminde bir de kızı bulunan Nagihan Karadere, bu yaşananların ardından bir kez daha yarışmaya katılmıştı. Kavgacı, hırslı, hazırcevap tarzıyla tanınan Nagihan Karadere Survivor yarışmasından sonra bir de estetik operasyonları ile birçok kez gündeme gelmişti.