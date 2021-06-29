Masterchef Somer Sivrioğlu'nun hayatının perde arkasından neler çıktı neler! Böyle göründüğüne bakmayın ihanet, dengeler...

O GERÇEĞİ DUYANLAR ŞOK OLDU



Yarışmada Mehmet Şef daha sert gibi görünürken, aslında Somer Şef'in daha sert bir yapıda olduğu yorumları birçok kez gündeme gelmişti. Yarışmada bunun yanı sıra eğlenceli ve konuşkan halleriyle de tavrını ortaya koyan Somer Şef, 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlendi ve çiftin bu evlilikten 2 çocuğu oldu. Çift daha sonra 2019 yılında boşandı.