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    • Magazin
    • 29.06.2021 16:34
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    • 29.06.2021 16:34
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    Masterchef Somer Sivrioğlu'nun hayatının perde arkasından neler çıktı neler! Böyle göründüğüne bakmayın ihanet, dengeler...

    Survivor 2021'in ardından Masterchef hemen yayın hayatına başladı. TV 8 ekranlarının sezon için yayınlanan programlarından biri olan Masterchef Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğinde yarışmacılarını seçiyor. Şu sıralarsa yarışmacılardan çok jüri üyeleri gündemde. Özellikle 1 milyon aşkın takipçisiyle çok konuşulan Somer Sivrioğlu. Somer Sivrioğlu’nun ailesi hakkında ortaya çıkan bir gerçek herkesi şok etti. Ünlü şefin hikayesini görenler “Nereden nereye” yorumları yaptı.

    Somer Sivrioğlu'nun hayatının perde arkasından neler çıktı neler!

    Masterchef Somer Sivrioğlu'nun hayatının perde arkasından neler çıktı neler! Böyle göründüğüne bakmayın ihanet, dengeler... Masterchef'te yarışmacılar yemekleri ile kıyasıya rekabet edecekler. Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu bu akşam ekranlara gelecek. Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz sezonlarda da olduğu gibi yine bu sezon jüri koltuğunda oturuyor. MasterChef Türkiye programında jüri üyesi olarak tanıdığı, ünlü restoran işletmecisi ve şef Somer Sivrioğlu'nun ailesi hakkında ortaya çıkan bir gerçek herkesi şok etti. Ünlü şefin hikayesini görenler "Nereden nereye" yorumları yaptı.

    Ünlü Türk şef ve restoran işletmecisi Somer Sivrioğlu, 1971'de dünyaya geldi. 1996 yılına kadar Türkiye'de kalan ve Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nden mezun olan Somer Sivrioğlu, daha sonra yüksek lisans için Avustralya'ya gitti.

    Burada yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine de ilk adımlarını atan Sivrioğlu, Türk lezzetlerinin ağırlıklı olduğu ilk restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya programında misafir jüri olarak bulunan Sivrioğlu, 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı "Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera" isimli kitabını yayımladı.

        Sivrioğlu daha sonra 2018 yılında TV 8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'de jüri üyesi olarak görev almaya başladı.

        MasterChef Türkiye programının birçok izleyicisi Somer Sivrioğlu hakkında benzer yorumlar yapıyor. Birçok kişi yarışmanın diğer şefleri Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile Somer Sivrioğlu'nu kıyasladığında, aslında daha sert yorumlar yapan kişinin Somer Şef olduğunu ifade ediyor.

        Sevilen programda yaptığı yorumlarla, yemek ve mutfak kültürüne entelektüel bakış açısı ile tarzını birçok kez gösteren Somer Sivrioğlu hakkında ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşkına çevirdi.

            O GERÇEĞİ DUYANLAR ŞOK OLDU

            Yarışmada Mehmet Şef daha sert gibi görünürken, aslında Somer Şef'in daha sert bir yapıda olduğu yorumları birçok kez gündeme gelmişti. Yarışmada bunun yanı sıra eğlenceli ve konuşkan halleriyle de tavrını ortaya koyan Somer Şef, 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlendi ve çiftin bu evlilikten 2 çocuğu oldu. Çift daha sonra 2019 yılında boşandı.

            "İhanet" iddiaları ile boşandıkları söylentileri gündeme gelen çiftten Somer Sivrioğlu'nun, hayatını kazandığı ve artık marka olduğu şeflik mesleğinin aslında aileden geldiği ortaya çıktı.

            Somer Sivrioğlu'nun annesinin de tıpkı kendisi gibi şef olduğunu öğrenenler şok geçirdi, duyduklarına inanamadı.
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            Haberler Magazin Masterchef Somer Sivrioğlu'nun hayatının perde arkasından neler çıktı neler! Böyle göründüğüne bakmayın ihanet, dengeler...