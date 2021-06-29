Masterchef Somer Sivrioğlu'nun hayatının perde arkasından neler çıktı neler! Böyle göründüğüne bakmayın ihanet, dengeler... Masterchef'te yarışmacılar yemekleri ile kıyasıya rekabet edecekler. Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu bu akşam ekranlara gelecek. Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz sezonlarda da olduğu gibi yine bu sezon jüri koltuğunda oturuyor. MasterChef Türkiye programında jüri üyesi olarak tanıdığı, ünlü restoran işletmecisi ve şef Somer Sivrioğlu'nun ailesi hakkında ortaya çıkan bir gerçek herkesi şok etti. Ünlü şefin hikayesini görenler "Nereden nereye" yorumları yaptı.
Ünlü Türk şef ve restoran işletmecisi Somer Sivrioğlu, 1971'de dünyaya geldi. 1996 yılına kadar Türkiye'de kalan ve Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nden mezun olan Somer Sivrioğlu, daha sonra yüksek lisans için Avustralya'ya gitti.
Burada yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine de ilk adımlarını atan Sivrioğlu, Türk lezzetlerinin ağırlıklı olduğu ilk restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya programında misafir jüri olarak bulunan Sivrioğlu, 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı "Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera" isimli kitabını yayımladı.