Masterchef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi herkes tarafından merak ediliyordu! İşte Somer Şef'in esmer sevgilisi

Somer Sivrioğlu Masterchef'in merak edilen isimerinden biri. MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem karısını aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu, 1 milyonu aşkın takipçisi bulunmasına rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutmayı başarıyor. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in merak edilen sevgilisi ortaya çıktı. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

28.06.2021 14:19 - Son Güncelleme: 28.06.2021 14:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





