Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de yayınlanan olan 199. bölümüyle sezon finali yaptı. Sezon finali bölümünde Doğan Baba'nın intikamı alındı. Dizi 200. bölümüyle yaz aylarından sonra 7. sezonuyla ekranlara yeniden merhaba diyecek. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ya da ekim ayında 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

İşte sezon finalinde yaşananlar;