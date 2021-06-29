Tolgahan Sayışman’dan o soruya şaşırtan cevap! “Aman Almeda duymasın”

Yapımcılığa soyunan Tolgahan Sayışman, önceki gün ilk projesi Sınır için Rumelihisar'daydı. Şirketinin ilk projesi olan 'Sınır' adlı dizi için oyuncularla bir araya gelen Sayışman, burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
"YAPIMCILIĞA AĞIRLIK VERECEĞİM"
İş hayatı hakkında konuşan ünlü oyuncu, kariyerinde yapımcı olarak ilerlemek istediğini belirterek şunları söyledi:
"Tekrardan ekranlara gelmem için çok önemli ve içime sinen bir proje olması lazım. Onun dışında yapımcılığa daha çok ağırlık vereceğim."