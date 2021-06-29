Tolgahan Sayışman’dan o soruya şaşırtan cevap! “Aman Almeda duymasın”

"İÇİME SİNEN BİR PROJE OLDU"

Sınır hakkında da konuşan Sayışman, dizinin drama ve gerilim türünde bir proje olacağını söyledi. Ünlü oyuncu, "Japonya'nın ödüllü bir yapımı. Çok içime sinen bir proje, güzel bir çıkacağından şüphem yok. Çekimlere en kısa sürede başlıyoruz" dedi.