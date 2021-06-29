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    • Magazin
    • 30.06.2021 00:05
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    • 30.06.2021 00:05
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    Tolgahan Sayışman’dan o soruya şaşırtan cevap! “Aman Almeda duymasın”

    Kendi yapım şirketinin ilk projesi olan 'Sınır' için harekete geçen Tolgahan Sayışman, dizinin oyuncuları ile Rumelihisarı'nda buluştu. Sayışman, Sınır oyuncularıyla bir araya geldiği toplantıda basın mensuplarının sorularını da cevaplamayı ihmal etmedi. Almeda Abazi ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, iş ve özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İşte Tolgahan Sayışman’ın o açıklamaları…

    “Aman Almeda duymasın”

    Yapımcılığa soyunan Tolgahan Sayışman, önceki gün ilk projesi Sınır için Rumelihisar'daydı. Şirketinin ilk projesi olan 'Sınır' adlı dizi için oyuncularla bir araya gelen Sayışman, burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

    "YAPIMCILIĞA AĞIRLIK VERECEĞİM"
    İş hayatı hakkında konuşan ünlü oyuncu, kariyerinde yapımcı olarak ilerlemek istediğini belirterek şunları söyledi:

    "Tekrardan ekranlara gelmem için çok önemli ve içime sinen bir proje olması lazım. Onun dışında yapımcılığa daha çok ağırlık vereceğim."

        "İÇİME SİNEN BİR PROJE OLDU"
        Sınır hakkında da konuşan Sayışman, dizinin drama ve gerilim türünde bir proje olacağını söyledi. Ünlü oyuncu, "Japonya'nın ödüllü bir yapımı. Çok içime sinen bir proje, güzel bir çıkacağından şüphem yok. Çekimlere en kısa sürede başlıyoruz" dedi.

        "BU SORUYU ALMEDA DUYMASIN"
        Almeda Abazi ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olan Sayışman, özel hayatı hakkındaki soruları da yanıtsız bırakmadı.

        Minik bebeğiyle bol bol vakit geçirdiğini belirten Sayışman, "İşler dışında bol bol gaz çıkartıyoruz. Nasıl tarif edileceğini anlatamayacağım bir duygu." dedi.
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