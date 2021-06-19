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    • Magazin
    • 19.06.2021 13:34
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    • 19.06.2021 13:34
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    İlk kareler geldi alev atacak! 'dan yeni sezona transfer müjdesi! meğer...

    TRT 1'in geçen sezonda en çok konuşulan dizilerinden birisi olan bu kez ses getirecek bir sezonla gündeme geldi. Çukur'a Arık Böke Erdenet karakteriyle damgasını vuran ünlü oyuncu TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde 'ı canlandıracak. Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu için hazırlıklara başladığı bilgisi geldi. Ayrıca ünlü oyuncu at üzerinde eğitim yaparken görüntülendi. Barış Arduç'un yeni sezonda Sultan Alparslan'ı canlandıracağı dizide neler olacağı ve kadroda kimlerin yer alacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

    Uyanış Büyük Selçuklu'dan yeni transfer!

    İlk kareler geldi alev atacak! Uyanış Büyük Selçuklu'dan yeni sezona transfer müjdesi! Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar gelecek aylarda başlayacak. Dizinin yapım şirketi bomba bir transfere imza attı. Kulislerde bir süredir ünlü oyuncu Barış Arduç'un dizinin yapımcı şirketiyle görüştüğü konuşuluyordu. Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle büyük beğeni toplayan Barış Arduç için Uyanış Büyük Selçuklu dönemi başlıyor. Barış Arduç yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen dizide Sultan Alparslan'a hayat verecek. 4 sezon olması planan dizide gelecek 3 sezonda da Sultan Alparslan'ın yer alacağı belli oldu. Ayrıca Arduç'un at üstünde eğitim yaptığı bir fotoğraf da izleyicide heyecan yarattı.

    EĞİTİMLERE BAŞLADI

    Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu için hazırlıklara başladığı bilgisi geldi. Ayrıca ünlü oyuncu at üzerinde eğitim yaparken görüntülendi.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Barış Arduç yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen dizide Sultan Alparslan'a hayat verecek.

    Altuntaş 4 sezon olması planan dizide gelecek 3 sezonda da Sultan Alparslan'ın yer alacağı bilgisini paylaştı.

        Ayrıca dizinin kadrosunda hangi yeni isimlerin yer alacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.

        BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

        Barış Arduç 9 Ekim 1987 tarihinde dünyaya geldi. Bugüne kadar onlarca projede yer alan ünlü oyuncunun son projesi Çukur oldu.

        Barış Arduç, 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde emlakçılık yapan Gülay ve Erol Arduç çiftinin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi.

            Ağabeyi Onur Arduç ve kardeşi Mert Arduç ile beraber 3 kardeştir. 8 yaşında ailesiyle beraber yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilkokulu Sakarya ve Gölcük'te bitirdi.

            İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

            İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011), Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) gibi dizilerde rol aldı.
                Onlarcası İstanbul'da sahile vurdu
                Haberler Magazin İlk kareler geldi alev atacak! Uyanış Büyük Selçuklu'dan yeni sezona transfer müjdesi! Barış Arduç meğer...