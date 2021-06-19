İlk kareler geldi alev atacak! Uyanış Büyük Selçuklu'dan yeni sezona transfer müjdesi! Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar gelecek aylarda başlayacak. Dizinin yapım şirketi bomba bir transfere imza attı. Kulislerde bir süredir ünlü oyuncu Barış Arduç'un dizinin yapımcı şirketiyle görüştüğü konuşuluyordu. Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle büyük beğeni toplayan Barış Arduç için Uyanış Büyük Selçuklu dönemi başlıyor. Barış Arduç yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen dizide Sultan Alparslan'a hayat verecek. 4 sezon olması planan dizide gelecek 3 sezonda da Sultan Alparslan'ın yer alacağı belli oldu. Ayrıca Arduç'un at üstünde eğitim yaptığı bir fotoğraf da izleyicide heyecan yarattı.

EĞİTİMLERE BAŞLADI

Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu için hazırlıklara başladığı bilgisi geldi. Ayrıca ünlü oyuncu at üzerinde eğitim yaparken görüntülendi.