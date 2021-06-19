Kırmızı ışıkta beklediği sırada motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı. 5 kurşun araca isabet ederken Karademir bacağından vuruldu.

Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Berdan Mardini, babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi.

Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı.

Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü.

Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı. Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu.