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    • Magazin
    • 19.06.2021 13:51
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    • 19.06.2021 13:51
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    eski eşi ? Fatoş Karademir saldırıya uğradı! , eşleri kim?

    eski eşi ? Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Fatoş Karademir'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki, dir? , eşleri kim? İşte merak edilen soruların yanıtları!

    takvim.com.tr
    Berdan Mardini eski eşi Fatoş Karademir kimdir?

    Berdan Mardini eski eşi Fatoş Karademir kimdir? Berdan Mardini kimdir, eşleri kim? Ünlü şarkıcı Berdan Mardini eski eşi Fatoş Karademir saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sonrası yaralanan Fatoş Karademir hastaneye kaldırıldı. Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı.

    FATOŞ KARADEMİR KİMDİR?

    Fatoş Mardini Paris'te yaşarken şarkıcı Berdan Mardini ile tanışıp aşık oldu.

    2012 yılında çok sayıda ünlü ismin katılımıyla dillere destan bir düğün yaptılar. Evlendikten sonra ise kocası Berdan Mardini'nin ' Eşim ayaklarımı yıkar, bana hizmet eder terliklerimi ayağıma getirir' sözleri ile sık sık gündeme geldi.

    NE OLDU?

    Çocuklarını görmek için Büyükçekmece'ye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Olay Büyükçekmece Alkent 2000 sitesi güzergahında meydana geldi. İddiaya göre sanatçı Berdan Mardini'nin mart ayında ayrıldığı eşi Fatoş Karademir aracıyla seyir halindeyken motosikletli bir kişi yaklaştı.

        Kırmızı ışıkta beklediği sırada motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı. 5 kurşun araca isabet ederken Karademir bacağından vuruldu.

        Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

        5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Berdan Mardini, babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi.

        Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı.

        Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü.

        Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı. Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu.

        90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır.

        Berdan Mardini ilk albümünü 2000 yılında çıkarmış ancak teknik problemler nedeniyle bu albüm piyasaya sürülmemiştir. 2002 yılında çok istediği "Aman Aman" albümünü çıkardı ve bu albüm sonrası geniş kitleler tarafından tanındı.

        Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.

        Ünlü sanatçı müzikal çalışmalarının yanından bir dönem TRT 6 kanalında program yaptı.
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        Haberler Magazin Berdan Mardini eski eşi Fatoş Karademir kimdir? Fatoş Karademir saldırıya uğradı! Berdan Mardini kimdir, eşleri kim?