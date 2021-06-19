Berdan Mardini eski eşi Fatoş Karademir kimdir? Berdan Mardini kimdir, eşleri kim? Ünlü şarkıcı Berdan Mardini eski eşi Fatoş Karademir saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sonrası yaralanan Fatoş Karademir hastaneye kaldırıldı. Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı.
FATOŞ KARADEMİR KİMDİR?
Fatoş Mardini Paris'te yaşarken şarkıcı Berdan Mardini ile tanışıp aşık oldu.
2012 yılında çok sayıda ünlü ismin katılımıyla dillere destan bir düğün yaptılar. Evlendikten sonra ise kocası Berdan Mardini'nin ' Eşim ayaklarımı yıkar, bana hizmet eder terliklerimi ayağıma getirir' sözleri ile sık sık gündeme geldi.
NE OLDU?
Çocuklarını görmek için Büyükçekmece'ye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay Büyükçekmece Alkent 2000 sitesi güzergahında meydana geldi. İddiaya göre sanatçı Berdan Mardini'nin mart ayında ayrıldığı eşi Fatoş Karademir aracıyla seyir halindeyken motosikletli bir kişi yaklaştı.