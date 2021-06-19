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    • Magazin
    • 19.06.2021 13:06
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    • 19.06.2021 13:36
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    ’nin eski eşi Fatoş Karademir bacağından vuruldu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

    'nin Mart ayında boşandığı eşi Fatoş Karademir silahlı saldırıya uğradı. İstanbul Büyükçekmece’de  silahlı saldırıya uğrayan Fatoş Karademir, bacağından vuruldu. Fatoş Karademir hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor... Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Karademir'den Mart ayında ayrılmıştı.

    Berdan Mardini’nin eski eşi bacağından vuruldu!

    Bir son dakika haberine göre Büyükçekmece'de çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski Fatoş Karademir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

    Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        MART AYINDA BOŞANDILAR

        Berdan Mardini, 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini'den geride bıraktığımız Mart ayında boşanmıştı.

        Basında çıkan ayrılık haberlerini doğrulayan Mardini, avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Basın açıklaması

        Ülkemizin değerli sanatçılarından müvekkilimiz Berdan Mardini'nin boşanma süreci ile ilgili bir kısım ulusal basın ve haber ajanslarında yapılan haberlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.

        Taraflar arasında evliliklerinin başlangıcında bulunan duygu ve düşünce birliği zamanla yerini fikri çatışmaya bırakmış olup şiddetli geçimsizlik halinin doğması sebebiyle ortak yaşam her iki taraf açısından da çekilemez hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı almışlardır.



            Taraflar boşanmanın mali ve sair sonuçları ile velayetin babada kalması hususlarında mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yoluyla 29.03.2021 tarihinde evliliklerini sonlandırmışlardır.

            Bu süreçte müvekkilimiz hakkında sosyal medya ve basın organlarında hakaret ve iftirada bulunan kişilerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı önemli bildiririz.

            Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.

            Berdan Mardini
            Vekili
            Av. Nezir Burak Beliktay"
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