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    • Magazin
    • 18.06.2021 16:56
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    • 18.06.2021 16:56
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    ? ! Altın kolyenin sahibi…

    ? Sorusunun cevabı gündemde en çok araştırılan bilgilerden biri oldu. Hafta içi her gün TV8 gündüz kuşağında ekrana gelen ve 42 beden üstü yarışmacıların stillerini sergilediği yarışmada haftanın finalinde heyecan doruktaydı. Günün ve haftanın puanlarına göre altın kolyenin sahibi belli oldu. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker’in oturduğu All Star’da elenen isim kim oldu? nasıl şekillendi?

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda kim elendi?

    Doya Doya Moda kim elendi? 18 Haziran Cuma Doya Doya Moda All Star puanlaması nasıl oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Büyük beden stil yarışması her gün merakla izleniyor. Haftanın finalinde jüri üyelerinin kılığına bürünen yarışmacılar eğlenceli anların da yaşanmasına sebep oldu. Peki bu hafta kolyeyi kazanan isim hangisi oldu, elenmek zorunda kalan yarışmacının ismi neydi? İşte Doya Doya Moda'da yaşananlar…

    18 HAZİRAN CUMA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Özde: 40
    Birben: 40
    Emel: 40
    Ferdanur:40
    Su: 40
    Rabia:40

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Özde oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta kimse elenmedi (4 Haziran)

        ÖZDE KARACAN KİMDİR?

        28 yaşında olan Özde Karacan, yarışmaya Mersin'den katılmıştır. Aksesuar ve takı işleri ile uğraştığı bir dükkanı bulunan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda programında oldukça kısa bir süre kalmasına rağmen adından çokça söz ettirmiştir. Giyim tarzı ile sunucu ve jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'Haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile ekranlarda iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. sezonuna ise 24 Ağustos tarihinde dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. sezonda da programa katıldığı ilk hafta birincilik almış ve iddiasını ortaya koymuştu. Karacan, şimdi de Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılar arasında yer alıyor.

        SU BAHER KİMDİR?

        Aslen İranlı olan Sepideh Su Baher, 21 yaşında ve üniversite öğrencisi. Oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Sepideh Su Baher, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Erkenci ve Kuş Afili Aşk dizilerinde rol aldı. Ayrıca modellik de yapan yarışmacı, Kuaförüm Sensin'e katılmıştı. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, oldukça iddialı bir yarışmacı. Çok genç yaşta çalışmaya başladığını söyleyen ve ailesinden uzakta yaşayan Sepideh Su Baher, aile özlemini anlatırken sık sık duygusal anlar yaşıyor. Bir senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher yarışmaya katıldığında 42 beden ve 68 kilo ağırlığında olduğunu söylemişti.
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