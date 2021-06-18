Doya Doya Moda kim elendi? 18 Haziran Cuma Doya Doya Moda All Star puanlaması nasıl oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Büyük beden stil yarışması her gün merakla izleniyor. Haftanın finalinde jüri üyelerinin kılığına bürünen yarışmacılar eğlenceli anların da yaşanmasına sebep oldu. Peki bu hafta kolyeyi kazanan isim hangisi oldu, elenmek zorunda kalan yarışmacının ismi neydi? İşte Doya Doya Moda'da yaşananlar…
18 HAZİRAN CUMA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU
Özde: 40
Birben: 40
Emel: 40
Ferdanur:40
Su: 40
Rabia:40
DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Özde oldu.
DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?
Bu hafta kimse elenmedi (4 Haziran)