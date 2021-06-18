İbrahim Tatlıses kalp krizi geçirdi mi? ‘Gizlice ameliyata alındı’ denmişti Mehmet Ali Erbil ilk kez açıkladı

'İmparator' lakaplı 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. Damar tıkanıklığı nedeniyle operasyon geçirdiği belirtilen şarkıcının kalbine stent takıldığı ileri sürülmüştü.
Konuyla ilgili ilk açıklama, İbrahim Tatlıses'in yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'den geldi. Bir magazin programına konuşan Erbil, Tatlıses'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Beyaz Magazin'e konuşan Erbil, "İbrahim Tatlıses ile beş dakika önce konuştum. Hiçbir şeyi yok! Evinde ailesiyle birlikte. Adam işinin gücünün başında. Şu an Bodrum'da" sözleriyle iddiaları yalanladı.