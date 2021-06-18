Doya Doya Moda Betül neden yok? Doya Doya Moda Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında, yarışmadan ayrıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Doya Doya Moda All Star Betül Böçkün en dikkat çeken yarışmacılardan biri oluyor ve hayatına dair bilgiler de merakla araştırılıyor. Peki neden bugün yarışmada yok, neler yaşandı, ayrıldı mı?
DOYA DOYA MODA BETÜL NEDEN YOK?
Yeni bölüm fragmanında jüri Umut Eker'in "Bir şey açıklamak zorundayım, üzülerek açıklayacağım. Az önce aldığımız habere göre Betül…" sözleri ardından gözler Betül Böçkün'e çevrildi. Yarışmacı Instagram hesabında dün giyindiği kombini paylaştı ve "Ddm evindeki son kombin olarak buda burda dursun.." yazısıyla ayrıldığını doğrulamış oldu. Ayrılık sebebi henüz bilinmiyor yeni bölüm ile netleşecek.
DOYA DOYA MODE BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?
Aslen Bingöllü olan Betül Böçkün, 24 yaşındadır. Babası ve annesi ayrı olan Betül Böçkün, annesi ile görüşmediklerini ve annesini neredeyse hiç görmediğini ifade etmişti. Daha önce bir evlilik yapmış olan Betül Böçkün'ün çocuğu hayatını kaybetmişti. Yarışmacı, 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyeleri göz yaşlarına boğulmuştu.Annesiyle babasının yollarını ayırılmasının ardından annesinden hiç haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerini halalarının büyüttüğünü açıklamıştı. Doya Doya Moda'da makyajını ve saçını kendisi yapan Betül Böçkün, kuaförlük mesleği yapıyor.