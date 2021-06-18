Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 18.06.2021 15:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2021 15:59
    ABONE OL

    'a verdi veriştirdi her şeyi fırlatıp çıktı gitti! Fenomen gelin adayı Çağlayan'ı rezil rüsva etti

    Katıldığı evlendirme programında yaptığı danslarla adını duyuran sonrasında sosyal medyada bir fenomene dönüştü. Evlilik programından sonra aldığı kilolarla herkesi şoke eden Solmaz Çiros, kıvrak danslarıyla adından söz ettiriyor son günlerde. Ancak önceki gün Instagram'ından öyle bir açıklama yaptı ki, herkesi şoke etti. 'ın programına katılmak için yola çıktığını duyurdu. Aradan kısa bir süre geçmesi ile yeniden Instagram'dan story atan Solmaz Çiros ünlü sunucu Armağan Çağlayan'ı rezil rüsva etti.

    Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'a verdi veriştirdi her şeyi fırlatıp çıktı gitti!

    Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'a verdi veriştirdi her şeyi fırlatıp çıktı gitti! Fenomen gelin adayı Çağlayan'ı rezil rüsva etti... Adını katıldığı evlilik programlarıyla duyuran fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, Armağan Çağlayan'ın programını terk ettiğini duyurdu. Çiros, programı terk etme nedenini açıklarken "Kendisine 'merhaba' demek istedim. Kafasını bile kaldırmaya tenezzül etmedi. Selam bile vermedi" dedi.

    Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros son dönemde aldığı kilolarla olay olmuştu.

    Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırtmıştı.

        Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros son olarak sosyal medya hesabından Armağan Çağlayan'ın programına katılmak için yola çıktığını duyurdu.

        Aradan kısa bir süre geçmesi ile yeniden Instagram'dan story atan Solmaz Çiros ünlü sunucu Armağan Çağlayan'a verdi veriştirdi.

        Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'ın programını terk ettiğini anlatırken ""Merhaba demek istedim inanır mısınız çok zoruma gitti kafasını bile kaldırmadı, selam bile vermedi...

            Kusura bakmasın da o da ben de etten kemiktensiniz. Ben oraya sorgu masasına gelmedim..

            Ben çok kırıldım. Çıkardım mikrofonu gittim" dedi.

            Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros sosyal medya hesabından paylaştığı dans videoları ile gündeme geliyor
                İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler
                Haberler Magazin Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'a verdi veriştirdi her şeyi fırlatıp çıktı gitti! Fenomen gelin adayı Çağlayan'ı rezil rüsva etti