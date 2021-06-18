Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'a verdi veriştirdi her şeyi fırlatıp çıktı gitti! Fenomen gelin adayı Çağlayan'ı rezil rüsva etti... Adını katıldığı evlilik programlarıyla duyuran fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, Armağan Çağlayan'ın programını terk ettiğini duyurdu. Çiros, programı terk etme nedenini açıklarken "Kendisine 'merhaba' demek istedim. Kafasını bile kaldırmaya tenezzül etmedi. Selam bile vermedi" dedi.