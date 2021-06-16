ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN?

Atiye, 3. ve final sezonuyla 17 Haziran 2021'de yani bugün tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak.

İŞTE ATİYE 3. SEZON FRAGMANI!



ATİYE FİNAL SEZONUNDA YAŞANACAKLAR

Bugüne kadar çıktıkları yolculuklarda kendilerini keşfetmeyi başaran Atiye (Beren Saat) ve Erhan'ı (Mehmet Günsür) şimdi çok daha zor bir serüven bekliyor. Çiftin, geçmişlerine ait tüm sırlara sahip kızları Aden kayıptır.

Sekiz yıldır kızlarına ulaşmaya çalışan Atiye ve Erhan yıllar sonra onun izini bulurlar. Karanlık güçler korkunç planları için Aden'den faydalanmayı isterken kızına ulaşmaya çalışan Atiye ise, hem onu hem de dünyayı kurtarmak zorundadır. Kızlarının rehberliğinde yeni bir maceraya atılan Atiye ve Erhan geçmiş ve geleceğin tüm sırlarını birlikte çözmeye çalışacaklardır.