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    • Magazin
    • 15.06.2021 19:20
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    • 15.06.2021 19:20
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    EDHO sezon finali 199. bölüm CANLI izle! dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle tek parça!

    ekranlarında salı akşamları heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümüyle bugün seyirleri ekran başına kitleyecek. Atv'nin rekortmen dizisi olan EDHO bu akşam 6. sezonla ekranlara veda ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ya da ekim ayında 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor. EDHO sezon finali 199. bölümünde, verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyacak. İzleyiciler seçeneğini araştırıyor. İşte ...

    takvim.com.tr
    EDHO sezon finali 199. bölüm CANLI izle!

    Salı günlerinin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EDHO 199. bölüm sezon finali canlı izle seçeneği araştırılıyor. Dizide bu hafta verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyacak.

    İşte ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle linki...

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    EDHO 199. BÖLÜM (SEZON FİNALİ)

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümü ile sağ gösterip sol vurdu! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'EDHO 200. bölüm ile sezon finaline girecek' iddiaları kulislerde dolaşıyordu.

    İddiaların ardından büyük bir merakla beklenen sezon finali bölümü geldi çattı. EDHO 199. bölüm ile sezon finaline giriyor.

        EDHO 199. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

        Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

        Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

        Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.

        İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
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        Haberler Magazin EDHO sezon finali 199. bölüm CANLI izle! ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle tek parça!