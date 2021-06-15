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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'ın arkadaşlarını tek kalemde sildi! Hepsini tek tek takipten çıkardı

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'ın arkadaşlarını tek kalemde sildi! Hepsini tek tek takipten çıkardı… Masumlar Apartmanı dizisinde can verdiği Gülben karakteriyle yıldızı parlayan Merve Dizdar'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar'ın tüm arkadaşlarını takipten çıkardı. Dizdar'ın sosyal medya hamlesinin nedeni ise kısa sürede ortaya çıktı. İşte detaylar…

15.06.2021 18:47 - Son Güncelleme: 15.06.2021 18:47
Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'ın arkadaşlarını tek kalemde sildi! Hepsini tek tek takipten çıkardı

Merve Dizdar, 2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren Gürhan Altundaşar- Merve Dizdar cephesinde şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.

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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'ın arkadaşlarını tek kalemde sildi! Hepsini tek tek takipten çıkardı

Merve Dizdar, Gürhan Altundaşar'ın Çok Güzel Hareketler 2'deki arkadaşlarıyla kısa süre öncesine kadar iyi anlaşıyor ve karşılıklı takipleşiyordu. Ancak Dizdar, Gürhan Altundaşar'ın arkadaşlarını takipten çıkardı.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'ın arkadaşlarını tek kalemde sildi! Hepsini tek tek takipten çıkardı

Bu gelişmenin hemen ardından Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin de Dizdar'ı silmesi dikkat çekti.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'ın arkadaşlarını tek kalemde sildi! Hepsini tek tek takipten çıkardı

Daha sonra Gürhan Altundaşar'ın Çok Güzel Hareketler 2'den ayrıldığını açıklaması ciddi bir krizin yaşandığı fikrini akıllara getirdi.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'ın arkadaşlarını tek kalemde sildi! Hepsini tek tek takipten çıkardı

Altundaşar ve ekibin basın danışmanı "Ortada bir sorun yok, zaten ekipte değişiklik olacaktı. Gürhan başka projeler de yapmak istedi" açıklamasını yaptı.