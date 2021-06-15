Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'ın arkadaşlarını tek kalemde sildi! Hepsini tek tek takipten çıkardı

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'ın arkadaşlarını tek kalemde sildi! Hepsini tek tek takipten çıkardı… Masumlar Apartmanı dizisinde can verdiği Gülben karakteriyle yıldızı parlayan Merve Dizdar'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar'ın tüm arkadaşlarını takipten çıkardı. Dizdar'ın sosyal medya hamlesinin nedeni ise kısa sürede ortaya çıktı. İşte detaylar…

15.06.2021 18:47 - Son Güncelleme: 15.06.2021 18:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





