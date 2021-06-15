Kanal D'nin yapımcılığını üstlendiği 'Baht Oyunu' 15 Haziran Salı akşamı yani bugün 20.00'da izleyicelerle buluşuyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yer aldığı 'Baht Oyunu' dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizide ilk aşkı olan Rüzgar ile mutluluğu yakalayamazsa kötü bahtını yaşayıp sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın yaşadığı eğlenceli maceralar ele alınacak. İşte, yeni dizi Baht oyununun konusu ve oyuncuları hakkında detaylı bilgiler…
BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLER?
Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli
BAHT OYUNU DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.