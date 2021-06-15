BORA DOĞRUSÖZ (AYTAÇ ŞAŞMAZ)

Bora, iyi bir eğitim görmüş; İstanbul'lu varlıklı bir ailenin oğludur. Kendisine kimseyi yaklaştırmayan, doğru bildiği yoldan şaşmayan, inandığı değerler uğruna fedakârlıktan kaçınmayan bir adamdır. Aristokrat bir anne ve hırslı bir babanın tek oğlu olarak yetiştirilirken, özellikle babası tarafından kalıplara sokulmaya zorlanmıştır. Fakat güçlü ve bağımsız karakteriyle, tüm bu kalıpları yıkıp ötesine geçmeyi başarmıştır. Popüler içerik platformu Bizdeböyle.net'in genel yayın yönetmeni ve baş yazarı olan Bora, platformunda haftalık yazılar yayınlamaktadır. Bora, aşkın karşılıklı bir duygu olmadığına, gerçek aşk diye anlatılan şeyin ancak masallarda olabileceğine inanmaktadır.