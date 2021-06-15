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    • Magazin
    • 15.06.2021 19:42
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    • 15.06.2021 19:42
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    konusu ne? Yakışıklı jönleriyle bugün başlıyor!

    Yaz sezonunun başlamasıyla yeni diziler ekranlara gelmeye başladı. ’nin yapımcılığını üstlendiği ‘’ 15 Haziran Salı akşamı yani bugün 20.00'da izleyicelerle buluşuyor. Başrollerinde ve 'in yer aldığı 'Baht Oyunu' dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizide ilk aşkı olan Rüzgar ile mutluluğu yakalayamazsa kötü bahtını yaşayıp sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın yaşadığı eğlenceli maceralar ele alınacak. İşte, yeni dizi hakkında detaylı bilgiler…

    takvim.com.tr
    Baht Oyunu dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!

    Kanal D'nin yapımcılığını üstlendiği 'Baht Oyunu' 15 Haziran Salı akşamı yani bugün 20.00'da izleyicelerle buluşuyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yer aldığı 'Baht Oyunu' dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizide ilk aşkı olan Rüzgar ile mutluluğu yakalayamazsa kötü bahtını yaşayıp sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın yaşadığı eğlenceli maceralar ele alınacak. İşte, yeni dizi Baht oyununun konusu ve oyuncuları hakkında detaylı bilgiler…

    BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

    Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli

    BAHT OYUNU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

        ADA TÖZÜN (AKCAN) - (CEMRE BAYSEL)

        Ada, ailesindeki kadınlardan öğrendiği ilk aşkı tarafından terk edilirse sonsuza kadar mutsuz olacağı inancına sıkı sıkıya bağlı bir genç kızdır. Bu inancı yüzünden Rüzgar'la ebedi mutluluğa erişmek için didinir ve Rüzgar uğruna adeta saçını süpürge eder. Babasını henüz bir kaç aylıkken, annesini ise 12 yaşlarındayken kaybetmiş, iki teyzesi ve eniştesiyle büyümüştür. Herkesle çok kolay iletişim kurar. Girişken ve eğlenceli yanı sayesinde insanlara kendini kolayca sevdirir. Güçlü bir yazma arzusu olan Ada, yazdıklarıyla başarıya ulaşmak için vazgeçmeden çabalamaktadır.

        BORA DOĞRUSÖZ (AYTAÇ ŞAŞMAZ)

        Bora, iyi bir eğitim görmüş; İstanbul'lu varlıklı bir ailenin oğludur. Kendisine kimseyi yaklaştırmayan, doğru bildiği yoldan şaşmayan, inandığı değerler uğruna fedakârlıktan kaçınmayan bir adamdır. Aristokrat bir anne ve hırslı bir babanın tek oğlu olarak yetiştirilirken, özellikle babası tarafından kalıplara sokulmaya zorlanmıştır. Fakat güçlü ve bağımsız karakteriyle, tüm bu kalıpları yıkıp ötesine geçmeyi başarmıştır. Popüler içerik platformu Bizdeböyle.net'in genel yayın yönetmeni ve baş yazarı olan Bora, platformunda haftalık yazılar yayınlamaktadır. Bora, aşkın karşılıklı bir duygu olmadığına, gerçek aşk diye anlatılan şeyin ancak masallarda olabileceğine inanmaktadır.

        RÜZGAR AKCAN (İDRİS NEBİ TAŞKAN)

        Rüzgar, Arnavut asıllı, çok yakışıklı, popüler ve kadınlarla arası çok iyi olan bir adamdır. Grafik okumak için Türkiye'ye gelmiş, üniversiteden atılıp sınır dışı edilmek üzereyken imdadına Ada yetişmiş, Rüzgar da T.C. vatandaşı olmak için Ada ile evlenmiştir. Çok yetenekli fakat bir o kadar da sıkılgan olan Rüzgar, üniversitede sürekli bölüm değiştirmiştir. Şimdi ise Bora'nın sahip olduğu sosyal içerik platformunda çalışmaktadır.

            TUĞÇE DİKMAN (ASLI SÜMEN)

            Tuğçe, Bora'nın çocukluk arkadaşı, aynı zamanda iş ortağıdır. Alımlı, iyi eğitimli, akıllı bir kadın olan Tuğçe, kimi zaman insanlara yukarıdan bakmasıyla bilinir. İstediklerini elde edebilmek için entrika yapabilecek kadar hırslıdır. Bora'ya yakın olabilmek için şirkete ortak olan Tuğçe, ona uzun zamandır aşıktır fakat Bora'nın ulaşılmazlığı ona açılmasını engellemektedir. Gayesi Bora'nın kendisine aşık olmasını sağlamak ve onunla evlenmektir.
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