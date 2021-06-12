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    • Magazin
    • 12.06.2021 18:32
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    • 12.06.2021 18:32
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    bitti dostluk bitti o hamle sonrası tek kalemde sildi! Aleyna Çalışkan öyle bir paylaşım yaptı ki...

    TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı 'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın en çok söz ettiren isimlerinden biri de, yarışmaya yedeklerden dahil olan 'nun yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan, pek çok yarışmacıyla polemiğe girmiş, özellikle 'yla olan kavgalarıyla ön plana çıkmış ancak performansı beklenenin çok çok altında kalmış bir isim. Aleyna Çalışkan sonrasında da gündem yaratmaya devam ediyor. Aleyna Çalışkan finale günler kala öyle bir hamle yaptı ki görenler şaştı.

    Survivor bitti dostluk bitti o hamle sonrası Aleyna Çalışkan tek kalemde sildi!

    Survivor bitti dostluk bitti o hamle sonrası Aleyna Çalışkan tek kalemde sildi! Aleyna Çalışkan öyle bir paylaşım yaptı ki... Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunu üstlendiği Survivor'ın adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Aleyna Çalışkan oldu. Yarışmada da girdiği polemiklerle tanınan Aleyna Çalışkan, yarışmaya son veda eden isimlerden biri olmuştu. Ancak gelin görün ki yarışma sonrasında da boş durmuyor Aleyna. Öyle bir hamle yaptı ki, sosyal medya anında karıştı. İşte detaylar...

    Aleyna Çalışkan, Steven Salam öncesinde adaya veda eden isim olmuştu. Hala Dominik'te olan Aleyna Çalışkan şu sıralar paylaşımlarıyla adından bolca söz ettiriyor.

    Aleyna Çalışkan son olarak flaş bir hamleye imzasını attı. Bu hamlenin hedefinde ise son konseyde yakın arkadaş olduğu Aleyna Kalaycıoğlu'nun adını veren Berkay Yuvakuran vardı.

        Kırmızı Takım yarışmacılarından Aleyna Çalışkan önceki akşam yayınlanan konseyde Berkay'ın kendi takımından Aleyna'yı potaya koymasının ardından paylaştığı hikayesinde Kırmızı Takım ile birlikte yer aldığı fotoğraftan Berkay'ı kırptı...

        Ayrıca Berkay'a sosyal medyada da izleyicilerin büyük bir çoğunluğu tarafından tepki yağarken Berkay'ın Instagram'daki takipçi sayısı yalnızca 10 saat içerisinde 2.000 azaldı.

        ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

        Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğdu. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgilenmektedir. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

            Acun Ilıcalı'nın vücut geliştirme şampiyonu olduğunu söylediği Aleyna Çalışkan'ın daha önce ulusal kanallarda bir takım yarışmalara katıldığı ortaya çıkmıştı.

            Önce annesiyle atv ekranlarında yayınlanan 'Kızlar ve Anneleri' adlı yarışmada boy göstermiş Aleyna.

            Son olarak da Show TV ekranlarındaki Kuaförüm Sensin adlı yarışmada yer almış.
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            Haberler Magazin Survivor bitti dostluk bitti o hamle sonrası Aleyna Çalışkan tek kalemde sildi! Aleyna Çalışkan öyle bir paylaşım yaptı ki...