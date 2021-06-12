Survivor bitti dostluk bitti o hamle sonrası Aleyna Çalışkan tek kalemde sildi! Aleyna Çalışkan öyle bir paylaşım yaptı ki... Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunu üstlendiği Survivor'ın adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Aleyna Çalışkan oldu. Yarışmada da girdiği polemiklerle tanınan Aleyna Çalışkan, yarışmaya son veda eden isimlerden biri olmuştu. Ancak gelin görün ki yarışma sonrasında da boş durmuyor Aleyna. Öyle bir hamle yaptı ki, sosyal medya anında karıştı. İşte detaylar...