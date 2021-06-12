Duyanın dizlerinin bağı çözüldü! Gelirse hasımları fena çuvallayacak! Olgun Şimşek EDHO'ya dönüyor iddiaları Doğan Baba'nın ölümü sonrası çok konuşuluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümde Kimsesiz Doğan Baba'nın Savaş tarafından pusuya düşürülerek öldürülmesi Çakırbeyli ailesinin içerisinde büyük şok yarattı. İzleyiciler Doğan Baba'nın ölümünün ardından EDHO 199. bölüm fragmanını bekliyor. Kimsesiz Doğan'ın ölümüyle "Dostum değilsin ulan Savaş!" yorumları yapılırken sosyal medyada Kimsesiz Yaşar'ın geri gelmesi isteniyor. Gönüllere taht kuran EDHO karakteri Kimsesiz Yaşar 3. sezonun final bölümünde eşiyle yurt dışına çıkmıştı. Olgun Şimşek Ramo'dan ayrılması ve Doğan Baba'nın ölümünün ardından bu istekler arttı.
OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Ocak ayında Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarını heyecanlandırdı. Bilindiği üzere Kimsesiz Yaşar dizinin 3. sezonunda kadroda yer alan ve sezon finali bölümünde eşiyle yurt dışına çıkmıştı.
Özellikle senaryoda Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan ölmesi Yaşar geri dönsün isteklerini artırdı. İzleyiciler Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi istiyor.
Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.