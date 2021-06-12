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    • Magazin
    • 12.06.2021 17:08
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    • 12.06.2021 17:35
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    Duyanın dizlerinin bağı çözüldü! Gelirse hasımları fena çuvallayacak! 'ya dönüyor iddiaları

    Son olarak Ramo'da rol alan 'in yeni projesi seyirciler tarafından merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kimsesiz Doğan'ın ölümünün şoku halen atlatamadı. Çakırbeyli ve dostlarının intikamını nasıl alacağı merak edilirken özellikle bu acı veda sonrası geri gelsin sesleri yükseldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ünlü oyuncunun Kimsesiz Yaşar karakteriyle diziye dahil olması için sosyal medya platformlarında yorum yapıyor. Olgun Şimşek tarafından canlandırılan Kimsesiz Yaşar karakteri 3. sezona damgasını vurmuş ve onu yetiştiren Kimsesiz Doğan'ın ölümüyle intikam için dönmesi izleyiciler tarafından sık sık dile getirilmeye başlandı.

    takvim.com.tr
    Kimsesiz Yaşar EDHO'ya geri dönecek mi?

    Duyanın dizlerinin bağı çözüldü! Gelirse hasımları fena çuvallayacak! Olgun Şimşek EDHO'ya dönüyor iddiaları Doğan Baba'nın ölümü sonrası çok konuşuluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümde Kimsesiz Doğan Baba'nın Savaş tarafından pusuya düşürülerek öldürülmesi Çakırbeyli ailesinin içerisinde büyük şok yarattı. İzleyiciler Doğan Baba'nın ölümünün ardından EDHO 199. bölüm fragmanını bekliyor. Kimsesiz Doğan'ın ölümüyle "Dostum değilsin ulan Savaş!" yorumları yapılırken sosyal medyada Kimsesiz Yaşar'ın geri gelmesi isteniyor. Gönüllere taht kuran EDHO karakteri Kimsesiz Yaşar 3. sezonun final bölümünde eşiyle yurt dışına çıkmıştı. Olgun Şimşek Ramo'dan ayrılması ve Doğan Baba'nın ölümünün ardından bu istekler arttı.

    OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

    Ocak ayında Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarını heyecanlandırdı. Bilindiği üzere Kimsesiz Yaşar dizinin 3. sezonunda kadroda yer alan ve sezon finali bölümünde eşiyle yurt dışına çıkmıştı.

    Özellikle senaryoda Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan ölmesi Yaşar geri dönsün isteklerini artırdı. İzleyiciler Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi istiyor.

    Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.

        OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

        Geçen yıl İbrahim Tatlıses, İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" dedi.

        Bunun üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." diyerek cevap vermişti.

        EDHO'DA DOĞAN BABA'YA VEDA

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Rıdvan karakteriyle katılan usta oyuncu Ali İpin ve Kimsesiz Doğan karakterine hayat veren Ali Sürmeli diziye bu hafta veda etti.

            OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

            Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var.

            Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.

            İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan-Demet Akbağ Tiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.

            Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.

            2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası reklam filmlerinde oynadı. Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.

            Filmleri ve Dizileri

            2020 - Ramo
            2017-2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
            2012 - Gözetleme Kulesi
            2012 - Yalan Dünya
            2009-2010 - Kapalı Çarşı
            2005 - Beyaz Gelincik
            2005 - Kapıları Açmak
            2003 - Yazı Tura
            2003 - Alacakaranlık
            2002 - Beşik Kertmesi
            2001 - Yeşil Işık
            2000 - Yedi Numara
            1998 - Karışık Pizza
            1998 - Dış Kapının Mandalları
            1997 - Bir Demet Tiyatro
            1996 - Sihirli Ceket
            1995 - Yer Çekimli Aşklar
            1994 - Aziz Ahmet
            1994 - Gülşen Abi
            1993 - Tersine Dünya
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