Orhan Gencebay, devletin müzisyenlere yaptığı üç bin lira destekle ilgili MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen'in "Devreye girdik, bunu yaptık" diye açıklama yapmasına karşılık konuyla ilgisi olmadan durumu sahiplenmeye çalıştığını söylemişti. Bunun üzerine Şeşen, "Emeğimizi nasıl görmezden geldiniz?" diyerek Gencebay'ı hedef alan bir yazı paylaştı.
ESEFLE KINIYORUM
Gencebay ise şunları söyledi: "Bu yaşıma kadar şerefimle, devletime, milletime hizmet ederek yaşadım. Şeşen'in yalan, dolan ve iftiralarla dolu söylemlerini esefle kınıyorum. Bana ait olan yorumcu haklarımı koruduğuna ve koruyacağına güven duymayacağım için MÜYORBİR'den istifa ediyorum" dedi.
NELER YAŞANDI?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Müzik Susmasın' sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceğini açıkladı.
Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız" denildi.