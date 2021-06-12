Survivor'ın aşıklarına ambargo diz dizelerdi birlikte uyuyorlardı hamilelik testi bile yapılmıştı! Ailesi 'yarışmadan çekil' dedi
TV 8 ekranlarında haftanın 6 günü izleyici karşısına çıkan Survivor'da artık final ışığı göründü. Az sayıda yarışmacının adada kalmasının ardından favoriler giderek netleşmeye başlıyor. Rekabetin ve tartışmaların eksik olmadığı Survivor Türkiye bir yana dursun, diğer bir yanda da paralel olarak Survivor Yunanistan yayın hayatına tam gaz devam ediyor ve hayli olaylı geçiyor. Hatta bu olaylar geçtiğimiz günlerde bu olaylardan biri Survivor Türkiye'ye sıçramıştı. Şimdiyse Survivor aşıkları için yeni bir iddia gündemde...
TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor'da hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın final yapmasına sayılı günler kala heyecan en üst seviyede. Fakat Survivor sadece Türkiye'de yayınlanmıyor malumunuz. Paralel olarak Yunanistan ve Romanya'da yayınlanıyor kendi ülkelerinde.