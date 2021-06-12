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Survivor'ın aşıklarına ambargo diz dizelerdi birlikte uyuyorlardı hamilelik testi bile yapılmıştı! Ailesi 'yarışmadan çekil' dedi

TV 8 ekranlarında haftanın 6 günü izleyici karşısına çıkan Survivor'da artık final ışığı göründü. Az sayıda yarışmacının adada kalmasının ardından favoriler giderek netleşmeye başlıyor. Rekabetin ve tartışmaların eksik olmadığı Survivor Türkiye bir yana dursun, diğer bir yanda da paralel olarak Survivor Yunanistan yayın hayatına tam gaz devam ediyor ve hayli olaylı geçiyor. Hatta bu olaylar geçtiğimiz günlerde bu olaylardan biri Survivor Türkiye'ye sıçramıştı. Şimdiyse Survivor aşıkları için yeni bir iddia gündemde...

12.06.2021 14:39 - Son Güncelleme: 12.06.2021 14:39
Survivor'ın aşıklarına ambargo diz dizelerdi birlikte uyuyorlardı hamilelik testi bile yapılmıştı! Ailesi 'yarışmadan çekil' dedi

TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor'da hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın final yapmasına sayılı günler kala heyecan en üst seviyede. Fakat Survivor sadece Türkiye'de yayınlanmıyor malumunuz. Paralel olarak Yunanistan ve Romanya'da yayınlanıyor kendi ülkelerinde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor'ın aşıklarına ambargo diz dizelerdi birlikte uyuyorlardı hamilelik testi bile yapılmıştı! Ailesi 'yarışmadan çekil' dedi

Survivor Yunanistan'da ünlüler ve savaşçılar da şampiyonluk adına çetin bir mücadele veriyor. Zira Survivor Yunanistan bizimkinin aksine hayli olaylı ve bol skandallı geçiyor.

Survivor'ın aşıklarına ambargo diz dizelerdi birlikte uyuyorlardı hamilelik testi bile yapılmıştı! Ailesi 'yarışmadan çekil' dedi

AŞKLARI KURSAKLARINDA KALDI

Marialena Roumelioti ve Sakis Katsoulis adlı iki yarışmacının eski sevgili oldukları ortaya çıkmıştı. Onların bu bağları izleyicileri ekran başına çekiyordu.

Survivor'ın aşıklarına ambargo diz dizelerdi birlikte uyuyorlardı hamilelik testi bile yapılmıştı! Ailesi 'yarışmadan çekil' dedi

Sakis ve Marialena'nın yarışmadaki ilk karlışması ise sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Marialena sürekli bununla anılırken şimdi de hamilelik olayı damgasını vurdu.

Survivor'ın aşıklarına ambargo diz dizelerdi birlikte uyuyorlardı hamilelik testi bile yapılmıştı! Ailesi 'yarışmadan çekil' dedi

Marialena Roumelioti ve Sakis Katsoulis, Survivor'a gelmeden yollarını ayırmış. Sonrasında yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Marialena'nın yüzü gözü şişmeye başlayınca doktor hamilelik testi istemişti.