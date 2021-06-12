Survivor'ın aşıklarına ambargo diz dizelerdi birlikte uyuyorlardı hamilelik testi bile yapılmıştı! Ailesi 'yarışmadan çekil' dedi

TV 8 ekranlarında haftanın 6 günü izleyici karşısına çıkan Survivor'da artık final ışığı göründü. Az sayıda yarışmacının adada kalmasının ardından favoriler giderek netleşmeye başlıyor. Rekabetin ve tartışmaların eksik olmadığı Survivor Türkiye bir yana dursun, diğer bir yanda da paralel olarak Survivor Yunanistan yayın hayatına tam gaz devam ediyor ve hayli olaylı geçiyor. Hatta bu olaylar geçtiğimiz günlerde bu olaylardan biri Survivor Türkiye'ye sıçramıştı. Şimdiyse Survivor aşıkları için yeni bir iddia gündemde...

12.06.2021 14:39 - Son Güncelleme: 12.06.2021 14:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





