Masterchef ve Survivor gibi fenomen yarışmalarda adını duyuran Obuz, Candan'a gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bahar seni 5 bin TL'ye değil 100 bin TL'ye bile yanımda gezdirmem. Benim deliliğim zekiliğimden seninki aptallığından kaynaklı olduğu için ayrı dünyaların insanlarıyız anlayacağın. Ben şaka yapmıştım ve sen bunu anlamayacak kadar salak olduğun için her yere yaydın, ee bir de üzerimden prim yapmaya kalkmışsın peki şimdi seni benden kim koruyacak? Dua et kadınsın yoksa kafes dövüşü yapardık. Bu hadsizliğini ancak kafes dövüşü paklardı…Sen kimsin sana yemek yapıp seni koruyayım paçoz"