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    • Magazin
    • 11.06.2021 10:34
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    • 11.06.2021 10:34
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    'u önce ifşa etti sonra da 5 bin lira için rezil etti! 'Anlamayacak kadar salaksın...'

    Tüm Türkiye'nin ablası 'la birlikte adlı yarışmada tanıdığı sonrasında yarışması için kilo almış ve ekranlara dönmüştü. Özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşım ve açıklamalarla gündemden düşmeyen Bahar Candan son olarak kendisine 5 bin TL maaşlı arkadaş aradığını duyurmuştu. Bahar Candan, birkaç gün önce ve yarışmacısı ’un başvurusuna dönüş yaptığını ve işe alındığını duyurdu. Bunun üzerine Yasin Obuz, Bahar Candan ile konuşmasını ifşa edip ağza alınmayacak sözler söyledi.

    'Anlamayacak kadar salaksın...'

    Bahar Candan Masterchef Yasin Obuz'u önce ifşa etti sonra da 5 bin lira için rezil etti! 'Anlamayacak kadar salaksın...' Ekran ünlüsü Bahar Candan geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından 5 bin TL maaşlı arkadaş aranıyor ilanıyla görenleri şaşkına çevirmişti. Henüz bu ilanın yankıları dinmeden Bahar Candan cephesinden yine şaşırtan bir açıklama gelmiş ve kendisine Masterchef ve Survivor yarışmalarıyla tanınan Yasin Obuz'un dönüş yaptığını söylemişti. İşte bu açıklama sonrası ikili birbirine girdi. İşte detaylar...

    Türkiye Bahar Candan'ı İşte Benim Stilim isimli moda formatlı yarışma programında tanımaya başladı. Bahar Candan, bu programdaki tavırları ve tarzı ile kısa sürede o dönem sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Tiz ses tonu ve olaylara yaklaşımı ile sıra dışı bir karakter olduğunu kısa sürede kanıtlayan Bahar Candan, İşte Benim Stilim programından sonra bir de Doya Doya Moda programına katıldı.

    Benzer formatlı bu programda da adından aynı şekilde sıkça söz ettirmeyi başaran Bahar Candan, halleri ve tavırlarıyla daha sonra sosyal medya fenomeni oldu. Bu yarışmalar artık ekranlara gelmiyor ve bu yarışmalarda boy göstermiş olan isimler de adeta piyasadan silinip gitti. Ancak Bahar Candan, sosyal medya fenomeni olarak piyasada daha kalıcı oldu. Geçtiğimiz dönemlerde sıkıldığı için maaşlı arkadaş aradığını duyuran Bahar Candan'a, Yasin Obuz'dan çok sert sözler geldi.

        "AYLIK 5 BİN TL MAAŞ"

        Aylık 5 bin TL karşılığında arkadaş arayan Bahar Candan, bu kişiyi bulduğunu duyurmuştu: Arkadaşımı buldum, Survivor'daki Yasin Obuz. CV'sini gönderdi fakat Amerika'da olduğu için Türkiye'ye gelince işe başlayacak.

        Sigortası olacak. Aylık 5 bin TL'ye arkadaşım olacak. Yasin komik çocuk 'Survivor'da onu izlerken çok eğleniyordum. Başvuru yapanlar ümitlerini kaybetmesinler ikinci arkadaşa ihtiyacım olabilir. Tekrar başvuruları değerlendireceğim."

        "100 BİN TL'YE YANIMDA GEZDİRMEM"

        Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklama sonrası Yasin Obuz, sosyal medyada bir mesajı ifşa etti. Bir kadına karşı kullandığı sözlerin çirkin olduğunu söyleyen kullanıcılar, eski Survivor yarışmasını eleştirdi.

            Masterchef ve Survivor gibi fenomen yarışmalarda adını duyuran Obuz, Candan'a gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

            "Bahar seni 5 bin TL'ye değil 100 bin TL'ye bile yanımda gezdirmem. Benim deliliğim zekiliğimden seninki aptallığından kaynaklı olduğu için ayrı dünyaların insanlarıyız anlayacağın. Ben şaka yapmıştım ve sen bunu anlamayacak kadar salak olduğun için her yere yaydın, ee bir de üzerimden prim yapmaya kalkmışsın peki şimdi seni benden kim koruyacak? Dua et kadınsın yoksa kafes dövüşü yapardık. Bu hadsizliğini ancak kafes dövüşü paklardı…Sen kimsin sana yemek yapıp seni koruyayım paçoz"

            BAHAR CANDAN'DAN CEVAP

            Bahar Candan, bu mesaja jet hızında yanıt verdi: Yalan dolan hayatlarınız var. Benimle çalışmayı düşünmeden iş başvurusu yapıp, binlerce insanın önüne geçip, haklarını gasp ettiğini düşünüyorum...

            Bunun gibiler ancak benim gibi iyiniyetli genç kızları kandırabilir. Başvuruları ben değerlendirmedim, basın danışmanım seçti. İş konulu sohbet edip yemek yemiştik bu kişiyle."
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