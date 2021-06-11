Bahar Candan Masterchef Yasin Obuz'u önce ifşa etti sonra da 5 bin lira için rezil etti! 'Anlamayacak kadar salaksın...' Ekran ünlüsü Bahar Candan geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından 5 bin TL maaşlı arkadaş aranıyor ilanıyla görenleri şaşkına çevirmişti. Henüz bu ilanın yankıları dinmeden Bahar Candan cephesinden yine şaşırtan bir açıklama gelmiş ve kendisine Masterchef ve Survivor yarışmalarıyla tanınan Yasin Obuz'un dönüş yaptığını söylemişti. İşte bu açıklama sonrası ikili birbirine girdi. İşte detaylar...
Türkiye Bahar Candan'ı İşte Benim Stilim isimli moda formatlı yarışma programında tanımaya başladı. Bahar Candan, bu programdaki tavırları ve tarzı ile kısa sürede o dönem sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Tiz ses tonu ve olaylara yaklaşımı ile sıra dışı bir karakter olduğunu kısa sürede kanıtlayan Bahar Candan, İşte Benim Stilim programından sonra bir de Doya Doya Moda programına katıldı.
Benzer formatlı bu programda da adından aynı şekilde sıkça söz ettirmeyi başaran Bahar Candan, halleri ve tavırlarıyla daha sonra sosyal medya fenomeni oldu. Bu yarışmalar artık ekranlara gelmiyor ve bu yarışmalarda boy göstermiş olan isimler de adeta piyasadan silinip gitti. Ancak Bahar Candan, sosyal medya fenomeni olarak piyasada daha kalıcı oldu. Geçtiğimiz dönemlerde sıkıldığı için maaşlı arkadaş aradığını duyuran Bahar Candan'a, Yasin Obuz'dan çok sert sözler geldi.