CAM TAVANLAR LEYLA KİMDİR?

8 yaşında yetim kalmasıyla hayatı alt üst olan Leyla'nın hayat mücadelesi hiç bitmemiş, Leyla bugüne tırnaklarıyla kazıyarak gelmiştir. Zeki, çalışkan ve disiplinli bir kadındır. Güzelliği ile değil, işiyle ön plana çıkmak ister. Erkeklerden uzak durur, sadece ipleri kendi elinde tuttuğu ilişkilere izin verir. Her olayı yenmek ve yenilmek olarak görür ve yenilmekten nefret eder. Leyla, tam kariyerinin zirvesine ulaşacakken her şeye yeniden başlamak zorunda kalır ancak bu defa cam tavanları yıkacaktır.