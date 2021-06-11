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    • Magazin
    • 11.06.2021 11:58
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    • 11.06.2021 11:58
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    ? Cam Tavanlar oyuncusu , , ? İşte rol aldığı projeler…

    ? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Cam Tavanlar dizisi Show TV’de ilk bölümüyle yayınlandı, konusu ve oyuncularıyla oldukça dikkat çekti. Öne çıkan oyunculardan biri ise daha önce rol aldığı dizi ve film projelerindeki başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Bensu Soral oldu, hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Cam Tavanlar Leyla karakterine hayat veren Cam Tavanlar oyuncusu , , ?

    takvim.com.tr
    Cam Tavanlar Leyla kimdir?

    Cam Tavanlar Leyla kimdir? Cam Tavanlar oyuncusu Bensu Soral kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Show TV'de yeni başlayan ve ilk bölümüyle oldukça beğenilen Cam Tavanlar dizisi oyuncularının hayatlarına dair bilgiler merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. Başrol oyuncularından Bensu Soral'in tüm bilgileri, rol aldığını dizi ve filmler haberimizde yer alıyor.

    CAM TAVANLAR LEYLA KİMDİR?

    8 yaşında yetim kalmasıyla hayatı alt üst olan Leyla'nın hayat mücadelesi hiç bitmemiş, Leyla bugüne tırnaklarıyla kazıyarak gelmiştir. Zeki, çalışkan ve disiplinli bir kadındır. Güzelliği ile değil, işiyle ön plana çıkmak ister. Erkeklerden uzak durur, sadece ipleri kendi elinde tuttuğu ilişkilere izin verir. Her olayı yenmek ve yenilmek olarak görür ve yenilmekten nefret eder. Leyla, tam kariyerinin zirvesine ulaşacakken her şeye yeniden başlamak zorunda kalır ancak bu defa cam tavanları yıkacaktır.

    BENSU SORAL KİMDİR?

    Bensu Soral, 23 Mart 1991 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezun olmuştur, ardından Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır.

    Oyuncu Hande Soral'ın kardeşi olan Bensu Soral, ilk dizi tecrübesini 2012 yılında Yol Ayrımı dizisinde rol alarak yaşamıştır.

    2019 yılında gösterime giren Organize İşler 2: Sazan Sarmalı adlı filmde Nazlı Noyan karakterine hayat veren Bensu Soral 1.73 metre boyunda, 55 kilo ve Koç burcudur.

        Bensu Soral'ın rol aldığı diziler ve filmler:

        2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Nazlı) (Sinema Filmi)

        2017 – Doru (Alaca) (Sinema Filmi)

        2016 – İçerde (Melek) (TV Dizisi)

        2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Aslı) (TV Dizisi)

        2014 – Boynu Bükükler (Miray) (TV Dizisi)

        2013 – Vicdan (Müge) (TV Dizisi)

        2012 – Yol Ayrımı (Ayşe) (TV Dizisi)
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        Haberler Magazin Cam Tavanlar Leyla kimdir? Cam Tavanlar oyuncusu Bensu Soral kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte rol aldığı projeler…