Sevda'nın vurulmasının şok etkisi yarattığı Bir Zamanlar Çukurova'da gelecek hafta heyecan dolu gelişmelerin arka arkaya yaşanacağı tahmin ediliyor. Ümit'i yaşadıklarının tesirinden korumak uğruna her şeyi göze alan Sevda kendisini namlunun önüne bile attı. Ayrıca Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak için gizli planlar yapan bir düşman olarak anılmaya başlanmıştı. Bu durumda sevda için tek bir kalıyordu. Ümit'i alarak oradan uzaklaşıp İstanbul'a gitmek. Ailenin büyüğü olarak gördüğü saygıyı kaybedip herkesin gözünde bilinmedik bir yabancıya dönüşmeyi kabul edemedi. Bölümün hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıktı.

SEVDA ARTIK SADECE KIZINI KORUMANIN PEŞİNDE

Sevda kızını korumak için, her şeyi göze alır. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürecektir. Ama işler planlandığı gibi gitmeyince, Sevda için de zor günler başlayacaktır.