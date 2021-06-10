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    • 10.06.2021 13:59
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    • 10.06.2021 14:12
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    SON DAKİKA: Şarkıcı Berkay'ın 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor! Takipçisi o küfürlü mesajı affetmedi

    Son dakika haberi ünlü şarkıcı 'den geldi. Sosyal medya paylaşımına yorum yapan .'ye, "Öyle sallamak kolay klavye başından. Olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün" şeklinde karşılık veren Berkay Şahin'in, "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

    Şarkıcı Berkay'ın 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor!

    Şarkıcı geçen yıl Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaşmıştı. Paylaşımına yorum yapan Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlendi, kendisine direkt mesaj atarak hakaret ve tehdit yağdırdı. Sabah'ın haberine göre takipçi ise şarkıcıdan gelen karşı yanıtla soluğu savcılıkta aldı.

    "KIZGINLIKLA YAZDIM" SAVUNMASI

    Takipçisinin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı, avukatı Ayşegül Mermer'le birlikte ifade verdi. "Kendisini tanımam. Ailemle olan fotoğrafımın altına hakaret içeren yorum yapınca kızgınlıkla yazdım. Ben de şikayetçi olacağım" dedi ve suç işlemek istemediğini söyledi.

    4 YIL 4 AYA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

    Soruşturmayı yürüten savcı Zübeyr Tecelli Akbulut, şarkıcının sosyal medya hesabından takipçisine " Öyle sallamak kolay klavye başından olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün " diye başlayan bir cümleyle "hakaret" ve "tehdit" suçunu işlediğini belirtti.
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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Şarkıcı Berkay'ın 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor! Takipçisi o küfürlü mesajı affetmedi