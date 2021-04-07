Futbolcu Arda Turan'ın Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e 'cinsel taciz davası' yeniden görüldü! Tanık Burak Yılmaz...

ARDA TURAN'IN AVUKATI: İSTİNAF MAHKEMESİ'NİN BOZMA İLAMINA KATILMIYORUZ

Arda Turan'ın avukatı Şeref Dede, "İstinaf Mahkemesi'nin bozma ilamına katılmıyoruz. Eksiklikler giderilsin, ayrıntılı beyanları daha sonra sunacağız. Tanık Burak Yılmaz bilindiği gibi Fransa'da bulunuyor. Ligler bittiğinde biz kendisini hazır etmeye çalışacağız veya adresini bildireceğiz" dedi.