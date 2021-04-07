Futbolcu Arda Turan'ın Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e 'cinsel taciz davası' yeniden görüldü! Tanık Burak Yılmaz...
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada aldığı beraat kararı İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan Arda Turan'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Arda Turan, sakatlığı sebebiyle duruşmaya gelmedi. Arda Turan'ın hakkındaki kararın bozulmasının ardından yeniden görülen dava tanık Burak Yılmaz'ın dinlenmesi için ertelendi.
Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla beraatine karar verilen futbolcu Arda Turan'ın davasının İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. Mahkeme, sanık Arda Turan ve Özlem Şahin'in duruşmalara katılması kararından dönülmesine hükmetti. Duruşma, futbolcu Burak Yılmaz tanık olarak dinlenmesi için liglerin bitmesi gözetilerek 16 Haziran'a bırakıldı.
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Arda Turan ve şikayetçi Özlem Ada Şahin katılmadılar. Tarafları avukatları temsil etti. Hakim İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okudu. Taraflara tebligat yapıldığı, tanıklardan futbolcu Burak Yılmaz'a tebligat yapıldığı ve Onur Ürkmez'e çıkarılan tebligatın dönmediğini belirtti.
ARDA TURAN'IN AVUKATI: İSTİNAF MAHKEMESİ'NİN BOZMA İLAMINA KATILMIYORUZ
Arda Turan'ın avukatı Şeref Dede, "İstinaf Mahkemesi'nin bozma ilamına katılmıyoruz. Eksiklikler giderilsin, ayrıntılı beyanları daha sonra sunacağız. Tanık Burak Yılmaz bilindiği gibi Fransa'da bulunuyor. Ligler bittiğinde biz kendisini hazır etmeye çalışacağız veya adresini bildireceğiz" dedi.
ÖZLEM ŞAHİN'İN AVUKATI: ARDA TURAN ZORLA GETİRİLSİN
Şikayetçi Özlem Ada Şahin'in avukatı Ahmet Can Dokur ise "İstinaf Mahkemesi'nin bozma ilamına katılıyoruz. Müvekkil ile tanık Onur Ürkmez'in bir sonraki celse hazır edeceğiz. Gelmeyen sanık hakkında zorla getirme kararı verilmesini talep ederiz. Şikayetimiz devam etmektedir" diye konuştu.