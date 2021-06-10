Survivor'da dostluk aşka dönüştü dendi ama şimdi kanlı bıçaklı oldular! Instagram'dan birbirlerine salladılar dostluk falan kalmadı... Survivor 2020 yarışmacıları arasında bir türlü sular durulmuyor. Bu kez gündeme gelen iki isim Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç. Yarışmada 2 sıkı dost olan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç hakkında aşk iddiaları dolaşıyordu. Ancak ikiliden öyle paylaşımlar geldi ki, ibre terse döndü. Peki Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım arasında neler oluyor?