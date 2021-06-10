Survivor'da dostluk aşka dönüştü dendi ama şimdi kanlı bıçaklı oldular! Instagram'dan birbirlerine salladılar dostluk falan kalmadı... Survivor 2020 yarışmacıları arasında bir türlü sular durulmuyor. Bu kez gündeme gelen iki isim Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç. Yarışmada 2 sıkı dost olan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç hakkında aşk iddiaları dolaşıyordu. Ancak ikiliden öyle paylaşımlar geldi ki, ibre terse döndü. Peki Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım arasında neler oluyor?
Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım arasında aşk yaşandığı ileri sürülmüştü. Program boyunca en çok yakıştırılan çift olan Sercan ve Aycan çifti yeni bir aşka yelken açtmıştı iddialara göre.
Survivor'da program boyunca aşk acısı çeken Aycan Yanaç, aşk kapılarını milli yıldıza açmıştı ve yine iddialara göre Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç çiftinin arası Aşkım Burçe Tunay'ın yapmıştı.