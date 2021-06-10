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    • Magazin
    • 10.06.2021 14:28
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    • 10.06.2021 14:28
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    'da dostluk aşka dönüştü dendi ama şimdi kanlı bıçaklı oldular! Instagram'dan birbirlerine salladılar dostluk falan kalmadı

    Neredeyse bitecek ama 'nin yankıları devam ediyor... ve 'nın sevgililiklerinin son bulmasının ardından şimdi de 'kale gibi' dostluk da bitti. Öyle bitti ki, Instagram üzerinden birbirlerine gönderme yapar hale geldiler. Sosyal medyada haklarında pek çok iddia ortaya atılan yarışmacılarından   ve  hakkında dostluktan aşka dönüşen bir ilişkileri olduğuna dair iddialar kol geziyordu. Ancak iş hiç öyle değilmiş. İşte detaylar.

    Survivor'da dostluk aşka dönüştü dendi ama şimdi kanlı bıçaklı oldular!

    Survivor'da dostluk aşka dönüştü dendi ama şimdi kanlı bıçaklı oldular! Instagram'dan birbirlerine salladılar dostluk falan kalmadı... Survivor 2020 yarışmacıları arasında bir türlü sular durulmuyor. Bu kez gündeme gelen iki isim Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç. Yarışmada 2 sıkı dost olan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç hakkında aşk iddiaları dolaşıyordu. Ancak ikiliden öyle paylaşımlar geldi ki, ibre terse döndü. Peki Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım arasında neler oluyor?

    Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım arasında aşk yaşandığı ileri sürülmüştü. Program boyunca en çok yakıştırılan çift olan Sercan ve Aycan çifti yeni bir aşka yelken açtmıştı iddialara göre.

    Survivor'da program boyunca aşk acısı çeken Aycan Yanaç, aşk kapılarını milli yıldıza açmıştı ve yine iddialara göre Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç çiftinin arası Aşkım Burçe Tunay'ın yapmıştı.

        Hem Sercan Yıldırım hem Aycan Yanaç'ın en yakın arkadaşı olan Aşkım, iki eski milli yıldızın arasını yapmayı başardı. Sercan Yıldırım'ın çok uzun süredir hoşlandığı Aycan hayatında kimseyi istemiyordu. Ancak Aycan Yanaç büyük aşka karşılık vermemezlik yapamadı ve ikili aşk yaşamaya başladı.

        Survivor çifti Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım İstanbul gecelerinde yakalanmamak için sürekli Bursa'da görüşüyordu.

        Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç Survivor sonrası Survivor'dan arkadaşlarıyla birlikte tatile gitmişlerdi. Sercan Yıldırım'ın Instagram hesabından yaptığı bu paylaşım çok konuşulmuştu.

            Hatta Survivor sonrası Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan Yıldırım dünyaevine girmiş, Aycan Yanaç da Sercan Yıldırım ve ailesini bu mutlu günde yalnız bırakmamıştı. Ancak herkesin aşk mı dostluk mu olduğunu bilemediği bu bağ bir anda koptu, kılıçlar çekildi.

            GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

            Survivor 2020 sezonunda aynı takımda yarışan Aycan ve Sercan ikilisi birbirlerini takipten çıkardılar.

            Karşılıklı göndermeli storiler paylaşan ikili Dostluğun bittiğine işaret ediyor.
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            Haberler Magazin Survivor'da dostluk aşka dönüştü dendi ama şimdi kanlı bıçaklı oldular! Instagram'dan birbirlerine salladılar dostluk falan kalmadı