Survivor Steven elendi açtı ağzını yumdu gözünü 'normal hayatta karşıma çıksa...'! Bu sözler ortalığı birbirine katar... TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da Steven elendikten hemen sonra ilk kez açıklama yaptı. Survivor'dan elenerek şaşkınlık yaratan Steven Salam'ın elenmesi sonrası sözleri ise daha büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Dora için söyledikleriyle sosyal medyada "Sakın gerçek hayatta karşısına çıkma! Kavga çıkar" yorumlarını alan Steven, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.