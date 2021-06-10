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    • Magazin
    • 10.06.2021 13:47
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    • 10.06.2021 13:47
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    elendi açtı ağzını yumdu gözünü 'normal hayatta karşıma çıksa...'! Bu sözler ortalığı birbirine katar

    ekranlarının sevilen yarışma programı 'in finaline ve şampiyonunun belli olmasına artık sayılı günler kaldı. Bu süreçte heyecan da tavan yaptı. Kimilerine göre ise şampiyon şimdiden belli. Öte yandan elemelerin daha çok üzdüğü süreçte elenen ilk isim oldu. Başarılı performansı ve sms birinciliği sonrasına 'ın elenmesi izleyicide büyük bir şok yaratmıştı. Steven yarışmadan elendikten sonra açıklamalarda bulundu. Özellikle Dora hakkında söyledikleri yenir yutulur cinsten değil.

    Survivor Steven elendi açtı ağzını yumdu gözünü

    Survivor Steven elendi açtı ağzını yumdu gözünü 'normal hayatta karşıma çıksa...'! Bu sözler ortalığı birbirine katar... TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da Steven elendikten hemen sonra ilk kez açıklama yaptı. Survivor'dan elenerek şaşkınlık yaratan Steven Salam'ın elenmesi sonrası sözleri ise daha büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Dora için söyledikleriyle sosyal medyada "Sakın gerçek hayatta karşısına çıkma! Kavga çıkar" yorumlarını alan Steven, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

    Son olarak Ayşe, Aleyna ve Steven potaya girmişti. Potadan ise Steven çıkamamış ve yarışmadan elenmişti. Dikkatleri üzerine çeken Steven, elendikten sonra ise şok açıklamalarda bulundu.

    Yarışmada en çok zorlandığı şeyi "Normalde selam vermeyeceğin, yan yana oturmayacağın insanlarla bir adada aylarca kalmak zorunda kalıyorsun. Sabah uyandığında o adam yanında ve iyi geçinmen gerekiyor.

        Bana Survivor'u en zor hale getiren şey buydu. Bir süre sonra hepsiyle barışmak zorunda kalıyorsun zaten" sözlerini dile getirdi. Devamında ise Dora hakkında neredeyse kavgaya neden olacak açıklamalarda bulundu.

        Survivor'dan ayrıldıktan sonra özel bir röportaj yapan başarılı isime sorulan; "Adada kalmayı senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?" sorusuna; "Daha önce hep soruyorlar mesela "Dora neden gitmedi?" diye.

        Performans olarak düşük olan birinin bu kadar adada kalması soru işaretleri oluşturuyordu" sözlerinden sonra skandal açıklamasına yer verdi.

            Dora hakkında; "Doğruyu söylemek gerekirse Dora benden kötüydü. Bunu biliyor zaten. Burası Survivor işte, başaran kalıyor. Benim için Dora'nın önce gitmesi daha iyi olurdu. Ama olmadı" sözlerini dile getirdi ve sonrasında ekledi:

            "Gitmeyi ben kesinlikle hak etmedim. Bence gitmesi gereken kişi Dora'ydı"

            Steven'ın bu sözleri ise hayranlarını üzerken; Dora sevenlerini ise kızdırdı.

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