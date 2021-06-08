Salı akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisinde bu akşam heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. İnci karakterinin diziye veda edip etmeyeceği izleyicilerin aklındaki yerini koruyor. Peki, Masumlar Apartmanı İnci öldü mü? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacak mı? İşte merak edilenler...
MASUMLAR APARTMANI İNCİ ÖLDÜ MÜ?
Farah Zeynep Abdullah tarafından canlandırılan İnci karakterinin senaryo gereği hikayeye veda edip etmeyeceği bu akşam belli olacak.
FİNALDE YAŞANACAK OLAYLAR
İnci'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.
Safiye bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.