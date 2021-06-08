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    • Magazin
    • 08.06.2021 12:36
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    • 08.06.2021 12:39
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    ? Şoke eden olay! diziden ayrılacak mı?

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 'nın bu akşam yayınlanacak olan sezon finali bölümünde şoke eden gelişmeler peş peşe yaşanacak. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2. fragman sonrası seyircilerin kafası karıştı. Ünlü oyuncu tarafından canlandırılan İnci karakterinin ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. Peki, ? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacak mı? İşte detaylar

    Masumlar Apartmanı İnci öldü mü?

    Salı akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisinde bu akşam heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. İnci karakterinin diziye veda edip etmeyeceği izleyicilerin aklındaki yerini koruyor. Peki, Masumlar Apartmanı İnci öldü mü? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacak mı? İşte merak edilenler...

    MASUMLAR APARTMANI İNCİ ÖLDÜ MÜ?

    Farah Zeynep Abdullah tarafından canlandırılan İnci karakterinin senaryo gereği hikayeye veda edip etmeyeceği bu akşam belli olacak.

    FİNALDE YAŞANACAK OLAYLAR

    İnci'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.

    Safiye bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.

        Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben'le konuşmayı başarır.

        Gülru ve Tomris'in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilime sebep olur. Safiye, Naci'yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmıştır. Naci, Safiye'ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçer.

        Hiç beklemediği bir anda Esat'ın annesi Şennur'la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa de asıl sınavı Şennur'un yemek davetinde verecektir. İnci ise Han'a bir sürpriz planlar.
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