Hatırladınız mı Bircan Yorulmaz kimdi? 2015 yılından beri Müzik Yorumcuları Meslek Birliği yani MÜYORBİR'in Genel Sekreter Yardımcılığı'nı yürüten ve Burhan Şeşen'in başkanlığını yaptığı MÜYORBİR yönetiminin "Biz şahsın bu ilişkilerini haberlerde okuduk" dediği kişi...

Vah ki ne vah... Böyle bir fiyaskoya rağmen hâlha MÜYORBİR yönetimin üç maymunu oynaması ne kadar üzücü!