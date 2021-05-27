Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.05.2021 09:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2021 09:28
    ABONE OL

    soruşturmasında flaş gelişme! Genel Sekreter Yardımcısı ’ın bilgisayarından talimat mesajı çıktı!

    37 kişinin öldürüldüğü 6-8 Ekim olayları olarak da bilinen soruşturması kapsamında Genel Sekreter Yardımcısı da tutuklanmıştı. Tutuklu sanık eski Üyesi Bircan Yorulmaz’ın bilgisayarında Acil Çağrı başlığıyla İngilizce kaleme alınan elektronik posta bulundu.

    Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
    Birkaç gün önce ajanslarda yer alan bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani 'Ne demiş?' başlıklı bazı yazılar vardır ya, bu yazımın da başlığı 'Hatırladınız mı?' olsun...



    Bahsettiğim haber aynen şöyle:
    'Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra PKK'nın sözde yöneticilerinin de aralarında olduğu Kobani davası dosyasının delilleri arasında yer alan bir e-posta, 37 kişinin öldürüldüğü 6-8 Ekim eylemlerinin talimatının HDP'ye, terör örgütü PYD tarafından verildiğini ortaya koydu.

    Edinilen bilgiye göre; Kobani davası sanıklarına ait bilgisayar, cep telefonu ve taşınabilir disklerde, delil niteliğinde çok sayıda doküman tespit edildi. Bunlara ilişkin yapılan incelemede, bazı sanıkların dijital materyallerinde, terör örgütleri PKK, YPG ve YPS'ye ait belge, fotoğraf ve örgütsel talimat bulundu. Bu deliller arasında, tutuklu sanık eski HDP MYK Üyesi Bircan Yorulmaz'ın bilgisayarında tespit edilen, 'Acil Çağrı' başlıklı İngilizce kaleme alınan elektronik postada, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te Türkiye genelinde yaşanan terör eylemleri talimatının yer aldığı belirlendi."

        Hatırladınız mı Bircan Yorulmaz kimdi? 2015 yılından beri Müzik Yorumcuları Meslek Birliği yani MÜYORBİR'in Genel Sekreter Yardımcılığı'nı yürüten ve Burhan Şeşen'in başkanlığını yaptığı MÜYORBİR yönetiminin "Biz şahsın bu ilişkilerini haberlerde okuduk" dediği kişi...
        Vah ki ne vah... Böyle bir fiyaskoya rağmen hâlha MÜYORBİR yönetimin üç maymunu oynaması ne kadar üzücü!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türk demokrasi tarihinin kara lekesi: 27 Mayıs
        Haberler Güncel Kobani soruşturmasında flaş gelişme! MÜYORBİR Genel Sekreter Yardımcısı Bircan Yorulmaz’ın bilgisayarından talimat mesajı çıktı!