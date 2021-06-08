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    • Magazin
    • 08.06.2021 10:57
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    • 08.06.2021 11:01
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    Türkiye'de olmayan iki çanta için kesenin ağzını açtı!

    Giyimi için yaptığı lüks harcamalarla sık sık gündem olan yaz öncesi de gardrobunu binlerce liraya yeniledi. lakaplı sanatçı Türkiye'de olmayan iki çanta içine yaklaşık 250 bin TL'yi gözden çıkardı. Ersoy'un arkadaşı, ve ’ye giderek çantaları alıp Türkiye’ye getirdi.

    Ersoy iki çanta için kesenin ağzını açtı

    Giyimi için yaptığı lüks harcamalarla sık sık gündem olan Bülent Ersoy yaz öncesi de gardrobunu binlerce liraya yeniledi. Diva lakaplı sanatçı Türkiye'de olmayan iki çanta içine yaklaşık 250 bin TL'yi gözden çıkardı.


    İKİ ÇANTA İÇİN YURT DIŞI OPERASYONU
    Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, iki çanta için adeta sınır ötesi operasyon düzenledi. Ersoy, Fendi'nin Peekabo Iconic modelini beğendi. Ancak çantalar Türkiye'de yoktu.


    YAKIN DOSTU HAREKETE GEÇTİ
    Diva'nın çok istediği iki çanta Nice ve Katar'da bulununca Bülent Ersoy'un yakın dostu Ebru Erten, harekete geçti.


        23 BİN 400 BİN DOLAR ÖDEDİ
        Ebru Hanım, çantalar için önce Fransa'ya ardından Dubai'ye uçtu. Biri 7 bin 800; diğeri ise 15 bin 600 dolar olan iki çantaya toplamda 23 bin 400 dolar yani yaklaşık 200 bin TL ödendi.

        İşin içine yol ve konaklama girince de Diva'ya çantaların maliyeti neredeyse 250 bin TL'ye mal oldu.

        Bu arada büyük emeklerle satın alanan çantalar, yarın yani Diva'nın yaş gününde Türkiye'de olacak.

            KESENİN AĞZINI AÇTI
            Temizmagazin.com'un haberine göre giyimi için yaptığı lüks harcamalarla sık sık gündem olan Bülent Ersoy, yaz öncesi de gardrobunu binlerce TL'ye yeniledi.

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