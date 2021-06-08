Giyimi için yaptığı lüks harcamalarla sık sık gündem olan Bülent Ersoy yaz öncesi de gardrobunu binlerce liraya yeniledi. Diva lakaplı sanatçı Türkiye'de olmayan iki çanta içine yaklaşık 250 bin TL'yi gözden çıkardı.
İKİ ÇANTA İÇİN YURT DIŞI OPERASYONU
Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, iki çanta için adeta sınır ötesi operasyon düzenledi. Ersoy, Fendi'nin Peekabo Iconic modelini beğendi. Ancak çantalar Türkiye'de yoktu.
YAKIN DOSTU HAREKETE GEÇTİ
Diva'nın çok istediği iki çanta Nice ve Katar'da bulununca Bülent Ersoy'un yakın dostu Ebru Erten, harekete geçti.