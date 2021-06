Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 8 Haziran Salı Doya Doya Moda All Star puan durumu sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her gün jüriler tarafından belirlenen konsepte göre giyinen yarışmacılar stillerini yansıtarak puanlarını topluyor. Peki Doya Doya Moda All Star'da bugünün puanlaması nasıl şekillendi, günün en yüksek vee n düşük puanlarını kimler aldı?