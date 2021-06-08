Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 8 Haziran Salı Doya Doya Moda All Star puan durumu sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her gün jüriler tarafından belirlenen konsepte göre giyinen yarışmacılar stillerini yansıtarak puanlarını topluyor. Peki Doya Doya Moda All Star'da bugünün puanlaması nasıl şekillendi, günün en yüksek vee n düşük puanlarını kimler aldı?
8 HAZİRAN SALI DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU
Betül:15
Özde: 17
Birben: 20
Emel: 20
Rabia:19
Ferdanur:18
Su: 20
DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (4 HAZİRAN)
Haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Betül Böçkün oldu.
DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ? (4 HAZİRAN)
Bu hafta eleme olmadı