Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 08.06.2021 17:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2021 17:54
    ABONE OL

    ? !

    ? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılıyor. Hafta içi her gün TV8’de ekrana gelen ve 42 beden üstü yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı ’da bugün izlemeyi kaçıranlar puanlamayı merak ediyor. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker’in oturduğu fenomen yarışmada günün en yüksek ve en düşük puanını kimler aldı? haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 8 Haziran Salı Doya Doya Moda All Star puan durumu sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her gün jüriler tarafından belirlenen konsepte göre giyinen yarışmacılar stillerini yansıtarak puanlarını topluyor. Peki Doya Doya Moda All Star'da bugünün puanlaması nasıl şekillendi, günün en yüksek vee n düşük puanlarını kimler aldı?

    8 HAZİRAN SALI DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:15
    Özde: 17
    Birben: 20
    Emel: 20
    Rabia:19
    Ferdanur:18
    Su: 20

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (4 HAZİRAN)

    Haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Betül Böçkün oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ? (4 HAZİRAN)

    Bu hafta eleme olmadı

        RABİA AĞCA KİMDİR?

        Doya Doya Moda Rabia, Hatay doğumlu. ... Doya Doya Moda Rabia Ağca, 21 yaşında. 1,68 boyunda olan Doya Doya Moda Rabia Ağca, 75 kilo ve 42 beden. İddialı bir yarışmacı olan Rabia, ikinci sezonda en iyi giyinen yarışmacı olacağını ifade ediyor.

        BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

        Aslen Bingöllü olan Betül Böçkün, 24 yaşındadır. Babası ve annesi ayrı olan Betül Böçkün, annesi ile görüşmediklerini ve annesini neredeyse hiç görmediğini ifade etmişti. Daha önce bir evlilik yapmış olan Betül Böçkün'ün çocuğu hayatını kaybetmişti. Yarışmacı, 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyeleri göz yaşlarına boğulmuştu.
        Annesiyle babasının yollarını ayırılmasının ardından annesinden hiç haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerini halalarının büyüttüğünü açıklamıştı. Doya Doya Moda'da makyajını ve saçını kendisi yapan Betül Böçkün, kuaförlük mesleği yapıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Koca güncel koronavirüs haritasını açıkladı
        Haberler Magazin Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 8 Haziran Salı Doya Doya Moda All Star puan durumu!