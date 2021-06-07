4 sezondur ekranlarda yer alan ve sevilen dizi Çukur, 7 Haziran Pazartesi akşamı final bölümünü yayınlayacak. Çukur'un final bölümü için yayınlanan fragmanında, cenaze görüntülerinin yer alması Yamaç ölecek mi? Sorusunu gündeme getirdi. Peki, Çukur Yamaç öldü mü? Çukur finalde Yamaç ölecek mi? Aras Bulut İynemli kimdir, kaç yaşında? İşte tüm detaylar!
ÇUKUR FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI YAYINLANDI
Heyecanın ve aksiyonun hız kesmediği tanıtımda Yamaç, havuzun dibinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. Çukur sokaklarında görülen iki cenaze dikkat çekerken, Koçovalılar büyük bir yıkım yaşıyor. Cumali Amca'nın geri dönüşü ailede tüm taşları yerinden oynatacak.
ÇUKUR'UN FİNALİNDE NELER OLACAK?
Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak. Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek. Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur'un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.