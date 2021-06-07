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    • Magazin
    • 07.06.2021 17:01
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    • 07.06.2021 17:01
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    öldü mü? de Yamaç ölecek mi? kimdir, kaç yaşında, nereli?

    ölecek mi? Sorusu diziseverler tarafından merak edilip araştırılıyor. 4 sezondur ekranlarda yer alan ve sevilen dizi Çukur, 7 Haziran Pazartesi akşamı final bölümünü yayınlayacak. Çukur'un final bölümü için yayınlanan fragmanında, cenaze görüntülerinin yer alması Yamaç ölecek mi? Sorusunu gündeme getirdi. Peki, ? de Yamaç ölecek mi? kimdir, kaç yaşında? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Çukur Yamaç öldü mü? Çukur finalde Yamaç ölecek mi?

    4 sezondur ekranlarda yer alan ve sevilen dizi Çukur, 7 Haziran Pazartesi akşamı final bölümünü yayınlayacak. Çukur'un final bölümü için yayınlanan fragmanında, cenaze görüntülerinin yer alması Yamaç ölecek mi? Sorusunu gündeme getirdi. Peki, Çukur Yamaç öldü mü? Çukur finalde Yamaç ölecek mi? Aras Bulut İynemli kimdir, kaç yaşında? İşte tüm detaylar!

    ÇUKUR FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI YAYINLANDI

    Heyecanın ve aksiyonun hız kesmediği tanıtımda Yamaç, havuzun dibinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. Çukur sokaklarında görülen iki cenaze dikkat çekerken, Koçovalılar büyük bir yıkım yaşıyor. Cumali Amca'nın geri dönüşü ailede tüm taşları yerinden oynatacak.

    ÇUKUR'UN FİNALİNDE NELER OLACAK?

    Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak. Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek. Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur'un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.

        ÇUKUR FİNALİNDE ARAS BULUT İYNEMLİ ROL ALMAYACAK MI?

        Yamaç'ın havuza atıldığı sahneden sonra ise izleyicilerin kafası çok karıştı. Çukur dizisinin finalinde yer alması beklenen Aras Bulut İynemli'nin karakteri Yamaç'ın dizide öldüğüne dair söylentiler ortaya çıktı. Dizinin son yayınlanan final fragmanında ise iki tabut mahalleli tarafından taşınıyor. Tutulan tablolardan birin de ise Yamaç'ın fotoğrafının olması dizide Yamaç'ın öldüğünü ortaya çıkardı.

        Büyük bir heyecanla beklenen Çukur dizisinin final bölümü 7 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak.
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