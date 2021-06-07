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    • Magazin
    • 07.06.2021 12:00
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    • 07.06.2021 12:00
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    , final mi yapacak? Çukur gala yayını ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur büyük sürprizlerin yaşanacağı final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili ve Sarp Akkaya'nın oynadığı dizinin galası da merak konusu oluyor. İzleyiciler nefeslerini tuttu ve final bölümünde yaşanacak gelişmelere kilitlendi. Peki, , final mi yapacak? Çukur gala yayını ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...

    Çukur gala yayını ne zaman başlayacak?

    Dört sezondur Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinin macerası sona eriyor. Diziyi ilk bölümden bu yana heyecanla takip eden izleyiciler final tarihini ve son bölümde neler olacağını merak ediyor. Peki, Çukur bitti mi, final mi yapacak? Çukur gala yayını ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

    ÇUKUR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPACAK?

    Ekranların fenomen dizisi Çukur final bölümüyle 7 Haziran Pazartesi yani bugün saat 20.00'de ekranlara veda edecek.

    İşte gala yayınına dair bilgiler;

    ÇUKUR GALA YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Büyük final bölümü öncesi ekran başındakileri 4 yılda zaman yolculuğuna çıkaracak ve eğlenceli olduğu kadar duygu dolu da anlar yaşatacak gala yayını, 'Çukur' için unutulmaz bir veda olacak.

    'Çukur' Büyük Final Gala Yayını bu akşam saat 20.00'de Show TV'de izleyicisiyle buluşacak.

        ÇUKUR'UN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Çukur'un merakla beklenen büyük finalinde 'Yamaç' ve 'Amca' ölüm ile savaşacak. Koçovalı ailesi ve 'Çukur' hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak.

        Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek.

        Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur'un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek.
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            Haberler Magazin Çukur bitti mi, final mi yapacak? Çukur gala yayını ne zaman, saat kaçta başlayacak?