Dört sezondur Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinin macerası sona eriyor. Diziyi ilk bölümden bu yana heyecanla takip eden izleyiciler final tarihini ve son bölümde neler olacağını merak ediyor. Peki, Çukur bitti mi, final mi yapacak? Çukur gala yayını ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

ÇUKUR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPACAK?

Ekranların fenomen dizisi Çukur final bölümüyle 7 Haziran Pazartesi yani bugün saat 20.00'de ekranlara veda edecek.

İşte gala yayınına dair bilgiler;