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    • Magazin
    • 31.05.2021 09:41
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    • 31.05.2021 10:11
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    'Zenginlik kötü bir şey' diyen 'a 'dan bomba yanıt! 'ta ada aldığı iddia edilmişti...

    'Zenginlik kötü bir şey' diyen 'a 'dan bomba yanıt! Katıldığı bir programda zenginlik hakkında sözleriyle dikkat çeken Hülya Avşar'a türkücü İzzet Yıldızhan'dan yanıt geldi. Avşar'ın "Zenginlik çok kötü bir şey. İnsan hayatta bazı şeylere özlem duymalı'' sözlerine katılmayan İzzet Yıldızhan, "Benim yanımda kader birliği ettiğim 455 kişi var. İnsanlara iş imkanı sağlamak, çalışmak, üretmek kadar güzel bir duygu olamaz. Birikimimizi doğru kullanıp insanlara faydalı olmamız lazım.'' dedi.

    'Zenginlik kötü bir şey' diyen Hülya'ya İzzet'ten yanıt!

    Hülya Avşar'ın zenginlik hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu. Katıldığı programda hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Hülya Avşar, Ayvalık'ta ada aldığı iddiasına açıklık getirdi.


    "Ayvalık'ta ada almadım. Öyle bir şey yok. İlgilendik ama... Çok güzel bir adaydı. Merak ettim, ilgilendim. Fiyatını sordum. Konuştuk. Adası olan insanlar var... Çok makul bir şey olmasa da..."

    "Ticari olarak da değerlendirilebilir. Ben olayları bu kadar büyük yaşamayı seven bir insan değilim. Benim işimi yapan bir insanın ticari olarak bunu yapmasının doğru olduğunu düşünmüyorum ama aklımızdan geçmedi değil. Benim orada turizmle ilgilenen arkadaşlarım var demek ki bir gel git aklı yaşadık. Bir adam olsun istemem."

        "Bu kadar zenginlik kadar insanın başına gelebilecek kötü bir şey olamaz. Bu nedir böyle, her şeyi alabilmek! Hayatta her şeye şüpheli gezersin. Sevgilin 'seni seviyorum' dese inanamazsın. Bir şeye özlem duymak gerek hayatta."


        "Bir Hülya Avşar Sohbeti programını yine yapacağım. Bu programı yapmamak benim için çok ayıp bir şey. Acun'un haberi yok ama Exxen'e yapacağım."


        "Dramatik hiçbir hatam yok. Hata ne olabilir ki? Bir insanı soymadığın sürece, hakkını girmediğin sürece, canına kastetmediğin sürece hata ne olabilir ki? Kalanlar insanlık halidir."

            "Yaşanan iyiyle, kötüyle her şeyle dalga geçiyorum. Ciddiye almıyorum galiba. Bana sürekli soruyorlar 'Hayatınıza kimse girmeyecek mi?' diye. Girmesin! Faydası ne olur? Aşk kalıyor mu, kalmıyor. Bu saatten sonra neyi paylaşacağız? Hayatta bir takım şeyleri yaşamışım. Tam hayatın keyfini çıkaracakken ne gerek var? Genç kızım var. Dakika başı ondan sıkıl ayrıl olmasın."

            Hülya Avşar'ın "Zenginlik çok kötü bir şey. İnsan hayatta bazı şeylere özlem duymalı'' sözlerine İzzet Yıldızhan'dan itiraz geldi. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Yıldızhan, gerekçesini şöyle açıkladı: "Zengin olmak güzel bir şey arkadaşlar. Zengin olduğunuzda istihdam sağlayıp insanlara iş olanağı sağlayabiliyorsunuz, bundan daha güzel bir mutluluk olamaz!"

            455 KİŞİ ÇALIŞTIRIYORUM
            Yıldızhan sözlerine şöyle devam etti: "Ben de bilirdim paramı faize, dolara, altına yatırıp kenarda keyif sürmeyi. Bana göre bu düşünceye sahip insanlar faydasızdır. Ama benim yanımda kader birliği ettiğim 455 kişi var. İnsanlara iş imkanı sağlamak, çalışmak, üretmek kadar güzel bir duygu olamaz. Birikimimizi doğru kullanıp insanlara faydalı olmamız lazım.''
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            Haberler Magazin 'Zenginlik kötü bir şey' diyen Hülya Avşar'a İzzet Yıldızhan'dan bomba yanıt! Ayvalık'ta ada aldığı iddia edilmişti...