Hülya Avşar'dan akla ziyan açıklama 'Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey zenginlik' Ayvalık Çiçek Adası'nı aldı mı?
Hülya Avşar yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Avşar gerek yaşadığı aşklarıyla gerekse yer aldığı projeleriyle 37 yıldır adından sıkça söz ettiren magazin figürlerinden biri. Hülya Avşar, katıldığı programda bomba açıklamalar yaptı. Avşar Kızı, merak edilen soruları yanıtladı. Ayvalık Çiçek Adası'nı aldığı konuşulan Hülya Avşar, konuya açıklık getirdi. İşte Hülya Avşar'ın gündeme damga vuran açıklamaları …
26.05.2021 15:31
- Son Güncelleme: 26.05.2021 15:31
Hülya Avşar, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Avşar Kızı, merak edilen soruları yanıtladı. Ayvalık'ta ada aldığı konuşulan Hülya Avşar, konuya açıklık getirdi.
"ADA İLE İLGİLENDİM"
*Ayvalık'ta ada almadım. Öyle bir şey yok. İlgilendik ama... Çok güzel bir adaydı. Merak ettim, ilgilendim. Fiyatını sordum. Konuştuk.
Adası olan insanlar var... Çok makul bir şey olmasa da... Ticari olarak da değerlendirilebilir. Ben olayları bu kadar büyük yaşamayı seven bir insan değilim.
Benim işimi yapan bir insanın ticari olarak bunu yapmasının doğru olduğunu düşünmüyorum ama aklımızdan geçmedi değil. Benim orada turizmle ilgilenen arkadaşlarım var demek ki bir gel git aklı yaşadık. Bir adam olsun istemem.
Üzerinde 2 bin zeytin, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek Adası Ayvalık'a 8 kilometre, Keremköy'e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta.