Çakır ve Polat'ın esaretini kılıç gibi kesmişti! Kurtlar Vadisi'nin Savcı Akif'i Hakkı Ergök EDHO'da nam salacak. Kurtlar Vadisi'nde Savcı Akif karakteriyle isminden sıkça bahsettiren Hakkı Ergök Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncunun dizide Savaş karakterine hayat vereceği öğrenildi. Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde rol alan Hakkı Ergök Kurtlar Vadisi'nin 2. ve 3. sezonunda oynadığı Savcı Akif Bayhan karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yer alacak Savaş karakterinin gelmesiyle Rado ve masa savaşı daha farklı bir boyut kazanacak.

BOMBA TRANSFER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir yanda ayrılıklar yaşanırken diğer yandan da kadroya yeni isimler katılıyor.