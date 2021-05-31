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    • Magazin
    • 31.05.2021 10:51
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    • 31.05.2021 10:54
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    Çakır ve Polat'ın esaretini kılıç gibi kesmişti! 'nin Savcı Akif'i 'da nam salacak

    6. sezonun son günlerine adım adım yaklaşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir yanda ayrılıklar yaşanırken diğer yandan da kadroya yeni isimler dahil oluyor. 2003-2005 yılları arasında Show TV'de yayınlanan dizisinde Mithat Kadıoğlu'nun yerine atanan Savcı Akif Bayhan karakterine hayat veren salı günlerinin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncu dizide Savaş karakterine hayat verecek. Bugün yayınlanan yeni bölüm fragmanında Yaman ve Hızır'a racon kestiği görülen Savaş karakteri Volkan ve Rado'dan sonra yeni düşman olarak ortalığı birbirine katacak.

    takvim.com.tr
    Kurtlar Vadisi'nin Savcı Akif'i EDHO'da!

    Çakır ve Polat'ın esaretini kılıç gibi kesmişti! Kurtlar Vadisi'nin Savcı Akif'i Hakkı Ergök EDHO'da nam salacak. Kurtlar Vadisi'nde Savcı Akif karakteriyle isminden sıkça bahsettiren Hakkı Ergök Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncunun dizide Savaş karakterine hayat vereceği öğrenildi. Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde rol alan Hakkı Ergök Kurtlar Vadisi'nin 2. ve 3. sezonunda oynadığı Savcı Akif Bayhan karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yer alacak Savaş karakterinin gelmesiyle Rado ve masa savaşı daha farklı bir boyut kazanacak.

    BOMBA TRANSFER

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir yanda ayrılıklar yaşanırken diğer yandan da kadroya yeni isimler katılıyor.

    SAVAŞ OLARAK GELİYOR

    2003-2005 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde Mithat Kadıoğlu'nun yerine atanan Savcı Akif Bayhan karakterine hayat veren Hakkı Ergök salı günlerinin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

    Ünlü oyuncu dizide Savaş karakterine hayat verecek. Bugün yayınlanan yeni bölüm fragmanında Yaman ve Hızır'a racon kestiği görülen Savaş Volkan ve Rado'dan sonra yeni düşman olarak ortalığı birbirine katacak.

        YENİ DÜŞMAN YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

        ''Sana öyle bir düşman buldum ki, vur vur bitmez!''

        Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

        Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder.

        Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.

            Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar. Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür.

            Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.
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            Haberler Magazin Çakır ve Polat'ın esaretini kılıç gibi kesmişti! Kurtlar Vadisi'nin Savcı Akif'i Hakkı Ergök EDHO'da nam salacak