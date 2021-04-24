İzzet Yıldızhan ile David Beckham kıyaslandı! Çocuklarıyla poz veren İzzet Yıldızhan meğer…

'1 KURUŞ TALEP ETMEDİ'

Şarkı benim içime çok sindi. 'İyi ki okumuşum' diyorum. Pinhani'ye de sizlerin aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Öyle bir dönem ki herkes para almadan kıpırdamıyor bile. Oysa Pinhani bu şarkı için benden bir kuruş talep etmedi. Harika bir insan kendisi"