İzzet Yıldızhan ile David Beckham kıyaslandı! Çocuklarıyla poz veren İzzet Yıldızhan meğer…
İzzet Yıldızhan ile David Beckham kıyaslandı! Dokuz çocuk sahibi olan şarkıcı İzzet Yıldızhan, dünyaca ünlü Beckham ailesine benzetildi. İzzet Yıldızhan'ın oğulları ile verdiği poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı ve oğulları, eski futbolcu David Beckham'ın ailesine benzetildi. İzzet Yıldızhan için 'Diyarbeckham' ve 'İzzet Beckham' şeklinde esprili yorumlar yapıldı. Konuya kayıtsız kalmayan Yıldızhan ise şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. İşte İzzet Yıldızhan'ın sosyal medyadan gelen yorumlara verdiği cevap…
24.04.2021 10:41
- Son Güncelleme: 24.04.2021 10:42
Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, geride bıraktığımız gün Kuruçeşme sahilinde kameralara yansıdı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan şarkıcı, Pinhani'nin 'Dünyadan Uzak' şarkısı ve David Beckham'ın ailesiyle benzetilmesi hakkında konuştu.
Pinhani'nin 'Dünyadan Uzak' şarkısını İzzet Yıldızhan'a vermesinin ardından sosyal medyada ortalık karışmıştı. Kimileri Yıldızhan'ın yorumunu beğenirken kimileri eleştirmişti. Yıldızhan ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Olumlu kadar olumsuz yorum da gelebilir.
'1 KURUŞ TALEP ETMEDİ'
Şarkı benim içime çok sindi. 'İyi ki okumuşum' diyorum. Pinhani'ye de sizlerin aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Öyle bir dönem ki herkes para almadan kıpırdamıyor bile. Oysa Pinhani bu şarkı için benden bir kuruş talep etmedi. Harika bir insan kendisi"
BECKHAM YORUMU!
İzzet Yıldızhan, çocuklarının Beckham ailesiyle karşılaştırılmasıyla ilgili de açıklamada bulundu. 'Diyarbeckham' ve 'İzzet Beckham' yorumlarına çok güldüğünü dile getiren Yıldızhan, şu ifadeleri kullandı:
"Yani oğullarım diye demiyorum ama bana göre daha yakışıklılar. David Beckham dünyanın tanıdığı bir isim ama kimse İzzet Yıldızhan'ı yabana atamaz. Hem onun dört evladı var benim dokuz"