Cennet Mahallesi'nin Pembe'si Melek Baykal'a ne oldu 'Sizlerle olamayacağım' dedi sırra kadem bastı! Melek Baykal'ın hastalığı ne?
Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı Pembe Erdağ karakteriyle hafızalara kazınan 66 yaşındaki usta oyuncu Melek Baykal'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Melek Baykal, son olarak bir paylaşım yaptı ve 'Sizlerle olamayacağım' dedi. Sonrasında herkes Melek Baykal'a ne olduğunu merak ediyor. İşte detaylar...
27.05.2021 14:08
- Son Güncelleme: 27.05.2021 14:08
Cennet Mahallesi'nin dizisinde 'Pembe' karakteriyle hafızalara kazınan Melek Baykal kısa süreliğine sosyal medyaya veda etti.
Usta tiyatrocu ve oyuncu Melek Baykal, sosyal medya sayfasından kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı.
Baykal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kısa süreliğine veda etti.
İŞTE O PAYLAŞIM
Melek Baykal yaptığı paylaşımda, " Sevgili dostlar bir süre sizlerle olamayacağım.
Sağlıklı günlerde tekrar bir arada olmaz üzere. Sevgiyle kalın" notunu düştü. Baykal'ın "Sağlıklı günlerde tekrar bir arada olmak üzere" mesajı akıllarda soru işareti uyandırdı.