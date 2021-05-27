Cennet Mahallesi'nin Pembe'si Melek Baykal'a ne oldu 'Sizlerle olamayacağım' dedi sırra kadem bastı! Melek Baykal'ın hastalığı ne?

Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı Pembe Erdağ karakteriyle hafızalara kazınan 66 yaşındaki usta oyuncu Melek Baykal'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Melek Baykal, son olarak bir paylaşım yaptı ve 'Sizlerle olamayacağım' dedi. Sonrasında herkes Melek Baykal'a ne olduğunu merak ediyor. İşte detaylar...

27.05.2021 14:08 - Son Güncelleme: 27.05.2021 14:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





