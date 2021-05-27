Hallaç pamuğu gibi atıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Behzat, Hızır Ali ve Ömür'ün büyük acılar yaşadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta Haşmet Façalı'nın cenazesinin ardından patlayan bomba yürekleri dağladı. Rado ve Volkan'ın kurduğu planlar neticesinde ölüme yürüyen Didem ve Haşmet defnedildi. Ağabeyini kaybetmenin hüznünü yüreğinde taşıyan Behzat Radoların mekanının basıldığı sırada vurulan Rıdvan ve oğullarının kaçması neticesinde yaralı olarak ele geçirdikleri Tayfun'un üzerine mermi yağdırdı. Son anlarda ise Behzat'ın arabasınaki bomba patladı ve arabanın içerisinde yer alan Hakan'ın da hayatını kaybetmesi şok etkisi yarattı. Gözler şimdi yeni bölüme çevrildi.

SAVAŞIN FİTİLİ ATEŞLENİYOR!

Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır.