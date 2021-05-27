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    • Magazin
    • 27.05.2021 11:26
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    • 27.05.2021 11:26
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    Hallaç pamuğu gibi atıyor! : Randımansız tepelerine çökecek

    için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son bölümde Haşmet ve Didem'in ardından Hakan'ın da ölmesi izleyicileri kahreden gelişmelerden oldu. Ağabeyinin intikamını almayı kafasına koyan Behzat, İlyas, Yaman ve İshak ile beraber Radoların bulunduğu mekana operasyon düzenledi. Mekanı kuşatan ekip son anda elinden Rıdvan ve Volkan'ı kaçırırken Haşmet Façalı'nın katili Tayfun yaralı olarak ele geçirildi. İlyas'ın Tayfun'u konuşturmak istemesi üzerine Tayfun "Ağabeyini ben öldürdüm" sözlerini sarf etti ve Behzat onu öldürdü. Bölümden sonra 197. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş doruklara çıktı.

    takvim.com.tr
    EDHO 197. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Hallaç pamuğu gibi atıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Behzat, Hızır Ali ve Ömür'ün büyük acılar yaşadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta Haşmet Façalı'nın cenazesinin ardından patlayan bomba yürekleri dağladı. Rado ve Volkan'ın kurduğu planlar neticesinde ölüme yürüyen Didem ve Haşmet defnedildi. Ağabeyini kaybetmenin hüznünü yüreğinde taşıyan Behzat Radoların mekanının basıldığı sırada vurulan Rıdvan ve oğullarının kaçması neticesinde yaralı olarak ele geçirdikleri Tayfun'un üzerine mermi yağdırdı. Son anlarda ise Behzat'ın arabasınaki bomba patladı ve arabanın içerisinde yer alan Hakan'ın da hayatını kaybetmesi şok etkisi yarattı. Gözler şimdi yeni bölüme çevrildi.

    SAVAŞIN FİTİLİ ATEŞLENİYOR!

    Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır.

    RIDVAN'IN MEKANI BASIYOR

    Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır.

    Gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar.

        Yaşanan onca karmaşanın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle bir nebzede olsa içi rahatlayan Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvar.

        Topyekûn savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır. Hızır Çakırbeyli, hala hedef olan oğlu Hızır Ali'yi koruma görevini ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye verir.

        Tek tek aile üyelerini kaybeden Rıdvan, bu kez de bombalı saldırı yapmak için kolları sıvar.

            İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

            Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.
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            Haberler Magazin Hallaç pamuğu gibi atıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı: Randımansız tepelerine çökecek