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    • Magazin
    • 25.05.2021 14:48
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    • 25.05.2021 14:48
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    bu hafta var mı, ? ? 26 Mayıs yayın akışı!

    bu hafta var mı, ? Sorusu gündemde merak edilip araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz için seyircilerini üzecek bir haber geldi. Haberi alanlar harıl harıl sebebini araştırmaya başladı. Bildiğiniz üzere 30. son bölümü geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Diziseverler tarafından 31. yeni bölüm fragmanı bekleniyordu ancak ekranalrda yayınlanmadı. Sevilen dizinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Yerine dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Peki, Sadakatsiz bu hafta neden yok? ? Sezon final tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz bu hafta var mı, neden yok? 31. bölüm...

    Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz için seyircilerini üzecek bir haber geldi. Haberi alanlar harıl harıl sebebini araştırmaya başladı. Bildiğiniz üzere Sadakatsiz dizisi 30. son bölümü geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Diziseverler tarafından 31. yeni bölüm fragmanı bekleniyordu ancak ekranalrda yayınlanmadı. Sevilen dizinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Yerine dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Peki, Sadakatsiz bu hafta neden yok? Sadakatsiz 31. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ne zaman sezon finali yapacak? İşte tüm detaylar!

    SADAKATSİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK, NEDEN YAYINLANMADI 26 MAYIS 2021?

    Sadakatsiz dizisinin neden yayınlanmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin önceki bölümlerinde çocuk oyuncu Alp Akar ve usta oyuncu Burak Sergen koronavirüse yakalanmıştı. Dizinin Kovid-19 vakaları nedeniyle ekranlara gelmediği düşünülüyor.

    Öte yandan Kanal D'nin 26 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin yayın akışında dizinin yeni bölümü yer almıyor. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 30. bölümü ekranlara gelecek.

    SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Sadakatsiz dizisinin 31.bölümünün 2 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de özet bölümünün ardından ekranlara gelmesi bekleniyor.

        2 HAZİRAN'DA SEZON FİNALİ YAPACAK

        Sadakatsiz'in 31. yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Yerine dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Sadakatsiz'in sezon finali bölümü 2 Haziran Çarşamba 20.00'de Kanal D'de olacak.

        SADAKATSİZ 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

        Her Çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yarın yayınlanacak bölümde tekrarının yayınlanacağı belirtildi.

        SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

        Asya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?
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        Haberler Magazin Sadakatsiz bu hafta var mı, neden yok? Sadakatsiz 31. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 26 Mayıs Kanal D yayın akışı!