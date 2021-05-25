Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz için seyircilerini üzecek bir haber geldi. Haberi alanlar harıl harıl sebebini araştırmaya başladı. Bildiğiniz üzere Sadakatsiz dizisi 30. son bölümü geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Diziseverler tarafından 31. yeni bölüm fragmanı bekleniyordu ancak ekranalrda yayınlanmadı. Sevilen dizinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Yerine dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Peki, Sadakatsiz bu hafta neden yok? Sadakatsiz 31. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ne zaman sezon finali yapacak? İşte tüm detaylar!