Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz için seyircilerini üzecek bir haber geldi. Haberi alanlar harıl harıl sebebini araştırmaya başladı. Bildiğiniz üzere Sadakatsiz dizisi 30. son bölümü geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Diziseverler tarafından 31. yeni bölüm fragmanı bekleniyordu ancak ekranalrda yayınlanmadı. Sevilen dizinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Yerine dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Peki, Sadakatsiz bu hafta neden yok? Sadakatsiz 31. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ne zaman sezon finali yapacak? İşte tüm detaylar!
SADAKATSİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK, NEDEN YAYINLANMADI 26 MAYIS 2021?
Sadakatsiz dizisinin neden yayınlanmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin önceki bölümlerinde çocuk oyuncu Alp Akar ve usta oyuncu Burak Sergen koronavirüse yakalanmıştı. Dizinin Kovid-19 vakaları nedeniyle ekranlara gelmediği düşünülüyor.
Öte yandan Kanal D'nin 26 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin yayın akışında dizinin yeni bölümü yer almıyor. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 30. bölümü ekranlara gelecek.
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sadakatsiz dizisinin 31.bölümünün 2 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de özet bölümünün ardından ekranlara gelmesi bekleniyor.