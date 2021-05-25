Survivor Aleyna Kalaycıoğlu çıka çıka bakın kim çıktı moda programına çıkmış! Kardeşi Cansu'yla ağlatan Aleyna başka bir kanalda...

Survivor 2021'in başından bu yana en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Aleyna Kalaycıoğlu. 1998 doğumlu yarışmacı başarılı performansı ve güzel sesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlüler takımından Batuhan Karacakaya'yla yakınlaştığı iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu'nın adı aynı zamanda Emin Günenç ve Yiğit Poyraz'la da anılmıştı. Son olarak kardeşi Cansu'yla buluşmasında herkesi ağlatan başarılı yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu'nun herkesi şaşırtan bir videosu ortaya çıktı. Meğer o da kameralara aşina olan bir isimmiş.

25.05.2021 13:55 - Son Güncelleme: 25.05.2021 13:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





