Masumiyet serüveni buraya kadarmış! Toplu katliamdan o da nasibini aldı! Masumiyet neden bitti? Final kararının nedeni...

İlker ve Ela'nın evlenmesi sadece Bahar için değil, İrem için de yıkıcı olur. Dengesini tamamen kaybeden İrem, nihayet iyileşmek adına büyük bir adım atarken, yaptığı misilleme ile Ilgaz'ları karıştırmayı başarır.

Diğer yanda, Harun'un olay gecesindeki payı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarken, yolu Ela'nın yaşadığı felaket gecesinden geçen herkes için hesaplaşma vakti gelmiştir artık. Kızının evliliğiyle köprüleri atmış olan Bahar, son sözünü mahkemede söyleyecek ve olay gecesiyle ilgili ezberler bir kez daha bozulacaktır.