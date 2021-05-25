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    • 25.05.2021 10:07
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    Masumiyet serüveni buraya kadarmış! Toplu katliamdan o da nasibini aldı! Masumiyet neden bitti? Final kararının nedeni...

    ? Sorusu diziseverler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İddialı oyuncu kadrosuyla yayın hayatına başlayan 13. bölümün ardından dün ekranlara veda etti. Başrollerinde , ve 'ın yer aldığı dizide kadına yönelik şiddet ve sosyal medya baskısı konuları işleniyordu. Sadece 13 bölümle ekranlara tutunan dizinin neden final yaptığıyla alakalı yapım şirketi açıklama yaptı. Peki, Masumiyet neden bitti? ? İşte final kararının nedeni...

    takvim.com.tr
    Masumiyet neden bitti? Final kararının nedeni...

    İddialı oyuncu kadrosuyla yayın hayatına başlayan Masumiyet dizisi 13. bölümün ardından dün ekranlara veda etti. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve İlayda Alişan'ın yer aldığı dizide kadına yönelik şiddet ve sosyal medya baskısı konuları işleniyordu. Sadece 13 bölümle ekranlara tutulan dizinin neden final yaptığıyla alakalı yapım şirketi açıklama yaptı. Peki, Masumiyet neden bitti? Masumiyet dizisi neden final yaptı? İşte final kararının nedeni...

    MASUMİYET DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

    Dizinin yapımcısı Gold Film, 'Masumiyet'in final yapacağı tarihi sosyal medyadan, "Kanalla birlikte aldığımız ortak karar doğrultusunda Masumiyet dizimiz 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan fınal bölümüyle ekrana veda edecektir. Bugüne dek sizlerden gördüğümüz destek ve ilgi için teşekkür ederiz. Yeni projelerde buluşmak üzere…" açıklamasıyla duyurdu.

    Yayın günü çarşamba gününden pazartesi gününe alınan dizi, düşük reytingleri nedeniyle 13. bölümün ardından ekranlara veda etti.

    MASUMİYET OYUNCULARI

    Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi oyuncular başrolü paylaşırken onlara Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur eşlik ediyor.

        MASUMİYET'İN FİNALİNDE NELER OLDU?

        İlker'in akıl almaz evlenme teklifiyle deliye dönen Bahar, Ela'ya güvenemez ve sert tedbirler almak zorunda kalır ancak ne İlker'in hesaplarına, ne de Timur'un çıkarları uğruna Ela'yı kullanmasına engel olamaz.

        Ela, uzun gel gitlerin ardından içindeki bütün soru işaretlerine rağmen, İlker'in telkinlerinin etkisinde kalır ve ona evet der. Bu akıl almaz evlilik, Ilgaz cephesine ihtiyacı olan algı yönetimini sağlasa da, Ilgaz'lar hiç beklemedikleri yerden altından kalkamayacakları bir darbe yer.

        İlker ve Ela'nın evlenmesi sadece Bahar için değil, İrem için de yıkıcı olur. Dengesini tamamen kaybeden İrem, nihayet iyileşmek adına büyük bir adım atarken, yaptığı misilleme ile Ilgaz'ları karıştırmayı başarır.

        Diğer yanda, Harun'un olay gecesindeki payı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarken, yolu Ela'nın yaşadığı felaket gecesinden geçen herkes için hesaplaşma vakti gelmiştir artık. Kızının evliliğiyle köprüleri atmış olan Bahar, son sözünü mahkemede söyleyecek ve olay gecesiyle ilgili ezberler bir kez daha bozulacaktır.
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