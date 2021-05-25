Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi ortaya çıktı aralarındaki yaş farkı 36! Funda Aksu'dan sonra bomba patladı meğer o isim bakın kimmiş...
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi ortaya çıktı aralarındaki yaş farkı 36! Funda Aksu olduğu ileri sürülen Mehmet Ali Erbil'in gerçek aşkı gündeme bomba gibi düştü. İlk kez konuşan Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi, ünlü şovmen ile ortak bir arkadaşları sayesinde tanıştığını ve Erbil'in espirilerinden çok etkilendiğini ifade etti. İşte 4 kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi Çilem Nur Demiral...
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Tüm bu yaşananların ardından Erbil ile aşk yaşadığı iddia edilen Funda Aksu sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'ya sosyal medya üzerinden ulaşan Aksu, "Sadece telefonla görüntülü görüştük, hiç yan yana gelmedik. Herhangi bir aşk söz konusu olamaz" ifadelerini kullanmış. Aksu, sözlerine "Kendisi yaşça büyük benden. Profil resmi kendisi yapmış kolajla, görüşmedim. O yüzden mümkün değil böyle bir şey" diye devam etmiş.