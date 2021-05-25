Vav TV İzle

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi ortaya çıktı aralarındaki yaş farkı 36! Funda Aksu'dan sonra bomba patladı meğer o isim bakın kimmiş...

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi ortaya çıktı aralarındaki yaş farkı 36! Funda Aksu olduğu ileri sürülen Mehmet Ali Erbil'in gerçek aşkı gündeme bomba gibi düştü. İlk kez konuşan Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi, ünlü şovmen ile ortak bir arkadaşları sayesinde tanıştığını ve Erbil'in espirilerinden çok etkilendiğini ifade etti. İşte 4 kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi Çilem Nur Demiral...

25.05.2021 15:04 - Son Güncelleme: 25.05.2021 15:20
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi ortaya çıktı aralarındaki yaş farkı 36! Funda Aksu olduğu ileri sürülmüştü meğer o isim bakın kimmiş...

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI 36!

Funda Aksu'dan sonra bomba patladı! Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi ortaya çıktı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi ortaya çıktı aralarındaki yaş farkı 36! Funda Aksu'dan sonra bomba patladı meğer o isim bakın kimmiş...

Üç yıl önce evinin banyosunda düşen, kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olan, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, eski sağlığına kavuştuğundan beri özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi ortaya çıktı aralarındaki yaş farkı 36! Funda Aksu'dan sonra bomba patladı meğer o isim bakın kimmiş...

Geçtiğimiz günlerde İzmirli iş kadını Funda Aksu ile aşk yaşadığına dair haberlerle anılan Erbil, "Kendisi değer verdiğim bir hanımefendi" yorumunda bulunmuş ve sosyal medya hesaplarındaki profil görsellerine de Aksu'nun fotoğraflarını koymuştu.

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi ortaya çıktı aralarındaki yaş farkı 36! Funda Aksu'dan sonra bomba patladı meğer o isim bakın kimmiş...

AKSU'DAN İDDİALARA YANIT!

Tüm bu yaşananların ardından Erbil ile aşk yaşadığı iddia edilen Funda Aksu sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'ya sosyal medya üzerinden ulaşan Aksu, "Sadece telefonla görüntülü görüştük, hiç yan yana gelmedik. Herhangi bir aşk söz konusu olamaz" ifadelerini kullanmış. Aksu, sözlerine "Kendisi yaşça büyük benden. Profil resmi kendisi yapmış kolajla, görüşmedim. O yüzden mümkün değil böyle bir şey" diye devam etmiş.

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi ortaya çıktı aralarındaki yaş farkı 36! Funda Aksu'dan sonra bomba patladı meğer o isim bakın kimmiş...

Ancak ünlü şovmenin, 28 yaşında ve reklamcılık mezunu olan Çilem Nur Demiral ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.