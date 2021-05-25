Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi ortaya çıktı aralarındaki yaş farkı 36! Funda Aksu'dan sonra bomba patladı meğer o isim bakın kimmiş...

AKSU'DAN İDDİALARA YANIT!

Tüm bu yaşananların ardından Erbil ile aşk yaşadığı iddia edilen Funda Aksu sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'ya sosyal medya üzerinden ulaşan Aksu, "Sadece telefonla görüntülü görüştük, hiç yan yana gelmedik. Herhangi bir aşk söz konusu olamaz" ifadelerini kullanmış. Aksu, sözlerine "Kendisi yaşça büyük benden. Profil resmi kendisi yapmış kolajla, görüşmedim. O yüzden mümkün değil böyle bir şey" diye devam etmiş.