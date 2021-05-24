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    • Magazin
    • 24.05.2021 09:23
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    • 24.05.2021 09:39
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    Ünlüleri dolandırmıştı... Ponzi Mine'nin bu kez kendisi dolandırıldı!

    Ünlüleri dolandıran dolandırıcı dolandırıldı! Kamuoyunda 'Titan zinciri', '' gibi farklı isimlerle adlandırılan nin son kurucularından , kısa sürede yüksek kâr elde edeceğini vadederek magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismi dolandırmıştı. Dolandırılan , gibi isimlerin ihbarı sonrası Mumcu hakkında soruşturma başlatılmıştı.

    Ünlüleri dolandıran Ponzi Mine bu kez kendi dolandırıldı!

    Kamuoyunda 'Titan zinciri', 'Saadet zinciri' gibi farklı isimlerle adlandırılan Ponzi Piramit zincirinin son kurucularından Mine Mumcu, kısa sürede yüksek kâr elde edeceğini vadederek magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismi dolandırmıştı. Dolandırılan Burcu Kıratlı, Semih Erden gibi isimlerin ihbarı sonrası Mumcu hakkında soruşturma başlatılmıştı.

    İHBARDA BULUNDU
    Soruşturma sürerken iddiaya göre Mumcu, piyasadan topladığı milyonlarca lirayı İstanbul Beşiktaş'ta faaliyet gösteren bir mücevherat şirketine yatırdı. Mücevherlerin hazırlandığı sürede savcılık tarafından gözaltına alınan Mumcu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Mumcu'nun cezaevinde olduğu sürede firma mücevherleri hazırlamış ve Mumcu'nun Nişantaşı'ndaki ofisine götürmüştü. Yine iddiaya göre Mumcu'nun yanındaki çalışan, mücevherleri şirketten teslim aldı. Halen cezaevinde olan Mumcu, mücevherlerin teslim alındığını bilmiyordu. Geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla şirkete ihtar çeken Mumcu, mücevherlerin Feyza Aydın isimli çalışanı tarafından alındığını öğrendi. Bunun üzerine şikayetçi olan Mumcu, Avusturya'ya kaçtığını iddia ettiği çalışanının kendisini dolandırdığını ileri sürdü.

        ERDEN VE KIRATLI DA MAĞDUR
        ÜNLÜ basketbolcu Semih Erden, sisteme 1 milyon 708 bin lira yatırdı. Yatırdığı paranın 350 bin lirasını alan Erden'in zararı 1 milyon 358 bin TL. Sisteme para yatıran diğer isimlerin zararları ise şöyle:

        BURCU KIRATLI: Yarım milyon TL
        TUZLASPOR AŞ'NIN YÖNETİCİSİ
        RIDVAN İLHANLI: 3 milyon 500 bin TL
        YELİZ TUĞBA YASA VE İKİ KARDEŞİ: 3 milyon TL
        HALIL İBRAHİM DEMİREL: 2 milyon 11 bin TL
        HALİL DÜNDAR: 1 milyon 147 bin TL
        ESIN ODACILAR: 500 bin TL
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        Haberler Magazin Ünlüleri dolandırmıştı... Ponzi Mine'nin bu kez kendisi dolandırıldı!