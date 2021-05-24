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    • Magazin
    • 24.05.2021 10:29
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    • 24.05.2021 10:29
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    Pirüpak olup her şeyden arınacak! : İzbe anları zihninden silip atıyor

    Duygu yüklü sahneleriyle cuma akşamlarının en sevilen yapımlarından birisi olan 'da geçen hafta Mitra ve Sadi'nin anlattıkları tüyleri ürpertti. Son bölümde Zafer'in (Yiğit Özşener) aşık olduğu kişinin Mitra olduğunu öğrenmesi doktor hanımda şaşkınlık yaratırken, Zafer'e duygularının sesine kulak vererek hissettiklerinden emin olması gerektiğini belirtti. Sadi (Erkan Petekkaya), girdiği ıslahevinde çocukları korumak isterken kavgalara karıştığını ve sık sık hücre cezası aldığını anlattı ve Miço'nun yaptığı fedakarlık ortaya çıktı. İzleyiciler şimdi heyecanla nda yaşanacak gelişmelere odaklandı.

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Pirüpak olup her şeyden arınacak! Kırmızı Oda 39. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekleyen izleyiciler yeni tanıtım için ekranlara odaklandı. Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Mitra (Melisa Aslı Pamuk), doktor hanımla kardeşi Ali'nin kaza sonucu birinin ölümüne sebep olup hapse girdiğini, yaşanan acı olaydan da babasının geçmişini suçladığını üzülerek paylaştı. Vahit (Uğur Yücel), Mitra'yı (Melisa Aslı Pamuk) terk edip güvenini zedelediği için vicdan azabı çekti. Sadi'nin babasıyla ilgili anılarını paylaştığı anlarda gözyaşları sel oldu aktı. Şimdi izleyiciler Kırmızı Oda 39. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    DUYGULARINA KULAK VERMESİNİ İSTİYOR

    Zafer'in (Yiğit Özşener) aşık olduğu kişinin Mitra olduğunu öğrenmesi Doktor Hanım'da şaşkınlık yaratırken, Zafer'e duygularının sesine kulak vererek hissettiklerinden emin olması gerektiğini belirtti.

    Mitra (Melisa Aslı Pamuk), kardeşi Ali'nin kaza sonucu birinin ölümüne sebep olup hapse girdiğini, yaşanan acı olaydan da babasının geçmişini suçladığını üzülerek paylaştı.

    Sadi (Erkan Petekkaya), girdiği ıslahevinde çocukları korumak isterken kavgalara karıştığını ve sık sık hücre cezası aldığını anlatırken, orada korkuyla geçen günlerini düşünmek Sadi'nin panik atak krizi geçirmesine sebep oldu.

        Vahit (Uğur Yücel), Mitra'yı (Melisa Aslı Pamuk) terk edip güvenini zedelediği için vicdan azabı çekerken, Doktor hanım Vahit'e o zamanlar da ağır bir depresyonda olduğunu söyleyerek kendini suçlamaktan vazgeçmesini telkin etti.

        Hayatında köklü değişiklikler gerçekleştiren Nihal'in (Esra Ronabar) öğretmen kardeşi Deniz'le birlikte yardıma ihtiyacı olan öğrencilere destek olduklarını anlatması Doktor Hanım'ı duygulandırdı.

        Sadi (Erkan Petekkaya), gençlik yıllarında Hamdi ile birlikte düşmanlarına yaptıkları bir baskın sırasında polislere yakalanıp ıslahevine düştüğünü paylaştı.

            Öte yandan Doktor Hanım'a Miço ile ilgili şüphelerini açan Sadi'nin silahlı çatışmaya girdiği kişinin de Miço olduğu ortaya çıktı.

            Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan 'Kırmızı Oda', TV8'de ekrana gelen otuz sekizinci bölümüyle, Total, AB ve 20+ABC1 reyting kategorilerinde birinci olarak cuma gününün reytinglerinde zirvede yer aldı.
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            Haberler Magazin Pirüpak olup her şeyden arınacak! Kırmızı Oda 39. bölüm fragmanı: İzbe anları zihninden silip atıyor