Pirüpak olup her şeyden arınacak! Kırmızı Oda 39. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekleyen izleyiciler yeni tanıtım için ekranlara odaklandı. Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Mitra (Melisa Aslı Pamuk), doktor hanımla kardeşi Ali'nin kaza sonucu birinin ölümüne sebep olup hapse girdiğini, yaşanan acı olaydan da babasının geçmişini suçladığını üzülerek paylaştı. Vahit (Uğur Yücel), Mitra'yı (Melisa Aslı Pamuk) terk edip güvenini zedelediği için vicdan azabı çekti. Sadi'nin babasıyla ilgili anılarını paylaştığı anlarda gözyaşları sel oldu aktı. Şimdi izleyiciler Kırmızı Oda 39. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

DUYGULARINA KULAK VERMESİNİ İSTİYOR

Zafer'in (Yiğit Özşener) aşık olduğu kişinin Mitra olduğunu öğrenmesi Doktor Hanım'da şaşkınlık yaratırken, Zafer'e duygularının sesine kulak vererek hissettiklerinden emin olması gerektiğini belirtti.