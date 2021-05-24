Haşmet ve Didem'in ölümünden sonra gerilim bir üst boyuta çıktığı EDHO 196. bölüm fragmanı yayınlandı. Volkan'ın ettiklerinin yanına kar kalmayacağı, Hızır ve dostlarının bir an önce harekete geçerek Volkan'ı öldüreceği tahmin ediliyor. Geçen hafta Hızır acı olayın ardından "Kızımızı kaybettik" haberini verince herkes kahrolmuştu. Öfkeden ve üzüntüden deliye dönen Haşmet ise soluğu Radoların mekanında alıp vurulacak ölmüştü. İzleyiciler şimdi EDHO 196. bölüm fragmanıyla neler olacağına kilitlendi. Didem ve Haşmet'in peş peşe vedalarının yürekleri dağladığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali'nin komadan çıktığı görülürken İlyas, Behzat, Yaman ve İshak'ın Rado'nun mekanını bastığı anlar heyecanı doruklara çıkardı.

DÜĞÜN SONRASI BASKIN

Hızır Ali ve Didem'in düğünden sonra vurulduğu bölümde heyecan ve hüzün doruklara çıktı. Kızının öldüğü haberini alan Haşmet Façalı, İshak ve Özcan aracılığıyla ele geçirilen mekanın krokilerini sayesinde bir anda Radoların mekanına gitti.