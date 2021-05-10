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    • Magazin
    • 10.05.2021 17:13
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    • 10.05.2021 17:20
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    Milli basketçi Semih Erden Sisi lakaplı Seyhan Soylu'dan şikayetçi! Ponzi'ye 1 milyon 358 bin TL kaptırdığı ortaya çıktı

    Ponzi mağduru Semih Erden, dolandırıcılara kaptırdığı paranın havale edildiğini belirten dekont görüntüsünü ele geçirip sosyal medyada ifşa eden 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'yu savcılığa şikayet etti. 1 milyon 358 bin TL kaptırdığı ortaya çıkan milli basketbolcu, Sisi'nin bu hareketiyle manevi zarara uğradığını ileri sürerek şikâyetçi oldu. Milli basketçi Semih Erden'in ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

    Sabah
    Milli basketçi Sisi lakaplı Seyhan Soylu'dan şikayetçi!

    "Ponzi Mine" lakabı ile anılan Mine Mumcu, ordudan atılan eski astsubay eşi Kazım Özkan, Mumcu'nun sevgilisi Aykut Sağlam da anılan sistemlerden birini kurdu. Telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren iki şirket kurup kendilerini, "Uluslararası bir ses borsasıyız, SMS ihalelerine giriyoruz, IP telefon işi yapıyoruz" diyen şebeke yüksek kâr payı ile para toplamaya başladı.

    Deste deste para yatıran kişilere ilk bir kaç ay vaat edilen para ödemeleri de yapıldı. Paraların ödendiğini görenler bu kez daha fazla para yatırmaya başladı. Ancak, tüm saadet zincirlerinin akıbeti gibi sistem tıkanmaya başlayınca ödemeler yapılamadı, paralarını kaptıran kişiler ise soluğu adliyelerde aldı.

    ÜNLÜ MAĞDURLAR ORTAYA ÇIKTI

    Manken Burcu Kıratlı, Tuzlaspor'un yöneticisi Rıdvan İlhanlı, Sakaryalı iş insanı Halil İbrahim Demirel, sosyal medya fenomenleri Yeliz Tuba Yasa ve Esin Odacılar'ın da aralarında olduğu onlarca mağdur konuyla ilgili şikayetçi olurken, milli basketbolcu Semih Erden'in de şebekeye 1 milyon 358 bin TL kaptırdığı ortaya çıktı.

        İKİNCİ KEZ MAĞDUR EDİLDİM

        İddiaya göre Semih Erden'in Mine Mumcu'nun talimatıyla saadet zincirine yatırdığı paranın banka dekontunu ele geçiren Seyhan Soylu, sosyal medya hesabından bu görüntüyü takipçileri ile paylaştı.

        Erden'in, 'Mine Özkan İzmir Şubesi' açıklamalı dekontunu ele geçirip, yayan Sisi'nin bu hareketiyle manevi zarara uğradığını belirten ünlü sporcu, şikâyetçi oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
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        Haberler Magazin Milli basketçi Semih Erden Sisi lakaplı Seyhan Soylu'dan şikayetçi! Ponzi'ye 1 milyon 358 bin TL kaptırdığı ortaya çıktı