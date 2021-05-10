Milli basketçi Semih Erden Sisi lakaplı Seyhan Soylu'dan şikayetçi! Ponzi'ye 1 milyon 358 bin TL kaptırdığı ortaya çıktı

Deste deste para yatıran kişilere ilk bir kaç ay vaat edilen para ödemeleri de yapıldı. Paraların ödendiğini görenler bu kez daha fazla para yatırmaya başladı. Ancak, tüm saadet zincirlerinin akıbeti gibi sistem tıkanmaya başlayınca ödemeler yapılamadı, paralarını kaptıran kişiler ise soluğu adliyelerde aldı.